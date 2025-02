Pallanuoto, a Sori vince la Pro Recco: R.N. Savona battuta 14-8

Rivalità storica, intrecci di mercato e una gara d’andata che ha lasciato il segno. Erano questi i presupposti sui quali si basava la sfida tra Pro Recco e Rari Nantes Savona, oggi in acqua a Sori per la 15esima giornata del campionato di Serie A1. Ha vinto, meritatamente, la Pro Recco 14-8: un risultato che non lascia margini di dubbio e che premia la squadra apparsa superiore per tutto l'arco dell'incontro.

Avvio all'insegna dell'equilbrio, con il primo gol che arriva al 00:53 con Damonte, abile a portare in vantaggio la Rari con un pallonetto delizioso. La risposta della Pro Recco non si fa attendere: al 01:22, Fondelli supera Da Rold (oggi partito titolare) e riporta il punteggio in parità. A 05:26, Pro Recco in vantaggio grazie a Younger; pareggio della Rari a 06.35 con Figlioli su un rigore. Di Iocchi Gratta, a 07:12, il gol in superiorità numerica del nuovo vantaggio recchellino.

Nel secondo e terzo tempo la Pro Recco prende il largo: al 00:22 Fondelli, a 03:12, Iocchi Gratta (superiorità numerica) e a 04:03 Condemi (rigore) accelerano per i padroni di casa. La Rari prova a reagire e accorcia le distanze a 05:40 con Rizzo. A 06:47 ancora Pro Recco con Younger (rigore), prima della nuova rete savonese firmata da Merkulov (7:20). Dopo l'intervallo lungo, break pesante della squadra di Sukno: due volte Cannella di cui una in superiorità numerica (3:31 e 4:16), Hallock (5:49) e Presciutti (7:04 in superiorità numerica) segnano inevitabilmente l'esito del match.