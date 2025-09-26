Spotorno celebra la Giornata Europea dello Sport Scolastico: alla Rotonda Ferrer Manuelli "in campo" oltre 80 alunni

Gli alunni delle classi 1°C, 1°A, 2°A e 3°A del plesso spotornese dell’Istituto Comprensivo di Spotorno-Quiliano hanno partecipato stamani (26 settembre, ndr) alla Giornata Europea dello Sport Scolastico 2025, unendosi virtualmente ad altri 4 milioni di giovani provenienti da tutta Europa.

La manifestazione, parte integrante della Settimana Europea dello Sport – EwoS con l’hashtag #BeActive, quest’anno aveva come tema “Rafforzare le collaborazioni tra le ASD e le scuole per la promozione dello sport, dell’attività fisica e della salute”.

A Spotorno, gli alunni si sono ritrovati in piazza Ferrer Manuelli, dove hanno praticato tennis, pallavolo e giochi di movimento grazie alla collaborazione del Comune, della Polisportiva Spotornese e della Spotornese Calcio. L’iniziativa, che ha coinvolto circa 80 studenti, è stata anche un’importante occasione di inclusione sociale, con la partecipazione di numerosi alunni diversamente abili.

«In questi anni, l’amministrazione comunale e la scuola hanno stretto un grande rapporto di collaborazione, come in questo caso, in cui si sono unite le forze ottenendo l’ottima riuscita di questo evento» afferma il consigliere delegato allo Sport del Comune, Simone Pastorino, sottolineando come Spotorno, nonostante le dimensioni ridotte, riesca a proporre «un’offerta sportiva molto ampia e di tutto rispetto, grazie all’indiscutibile valore delle società che si occupano di sport e che vantano giustamente un grande numero di iscritti».

Presenti anche il presidente della Polisportiva Spotornese Claudio Gentili con i coach Alessia Pons e Valentina Desiderà (Volley), Sergio Biglia e Roberto Pastorino (Tennis), il presidente della Spotornese Calcio Matteo Ravera e i docenti Regina e Scarlino, che hanno sensibilizzato gli studenti sull’importanza di uno stile di vita attivo e salutare.

Pastorino ha annunciato che per l’edizione 2026 saranno coinvolte anche altre associazioni sportive del territorio, non presenti quest’anno per motivi organizzativi.