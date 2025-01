I sentieri di Alassio diventano campo d'allenamento per i campioni nazionali del "Tribe hot bikers"

Gli atleti del team “Tribe hot bikers” hanno scelto “Im trainer” per i loro test pre stagionali ma, soprattutto, hanno deciso di allenarsi percorrendo i sentieri lungo il crinale di Alassio riuscendo ad integrare anche un allenamento Enduro.

Si tratta del team di cui fanno parte la campionessa italiana di Enduro e DH Rebecca Bruno, il campione italiano DH Filippo Gilardino e il campione italiano Enduro Thomas Bruno. Ad accompagnare “Im trainer” i coach Federico Gabiano e Michele Benso.

«Da parte mia e di tutta l'Amministrazione Comunale - dichiara l'assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti - diamo un caloroso benvenuto a questi talentuosi atleti che hanno scelto il nostro comprensorio per allenarsi, contribuendo alla promozione della nostra città come metà d'eccellenza per questo sport. Grazie all'impegno della nostra amministrazione in sinergia con Gesco e con la Rete di Destinazione Alassio, stiamo creando le condizioni ideali per far sì che Alassio possa puntare sempre di più sull'outdoor, destinato sia agli atleti impegnati a livello agonistico sia agli appassionati che praticano la mountain bike a livello amatoriale, sia agli escursionisti che apprezzano le passeggiate nel verde a pochi passi dal mare».

«Siamo orgogliosi che un team così prestigioso come “Tribe hot bikers” abbia apprezzato il nostro territorio “testando” i sentieri del nostro meraviglioso anfiteatro alassino. Va ricordato infatti - sottolineano Gian Emanuele Fracchia e Igor Colombi, rispettivamente amministratore unico e direttore generale della società multiservizi partecipata dal Comune di Alassio, Gesco srl - che la rete sentieristica, dedicata all’escursionismo e al bike, è continuamente oggetto di controlli e interventi di manutenzione. I sentieri collinari per mtb offrono un mix perfetto di bellezza naturale, allenamento e avventura. Si tratta di percorsi situati tra colline e boschi, ideali per gli amanti delle mountain bike che cercano una sfida che unisca paesaggi spettacolari e tecniche di guida».

«Con questa iniziativa decolla la sinergia tra albergatori e Im trainer e Gesco - sottolinea Simone Giardini, presidente dell’Associazione Albergatori di Alassio - L’intento è quello di creare pacchetti per soggiorni legati al miglioramento delle performance in bicicletta, camp per il perfezionamento della tecnica, grazie al lavoro sui sentieri voluto dal Tavolo del Turismo in sinergia con Assessorato allo Sport, finanziato dalla tassa di soggiorno e coordinato da Gesco».