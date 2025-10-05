Calcio, Eccellenza. Il Pietra cerca il rilancio contro il Campomorone, Arenzano, Fezzanese e Genova Calcio sfidano Millesimo, Loano e Carcarese

Messo alle spalle il turno di andata dei quarti di finale di Coppa, le squadre impegnate nel girone di Eccellenza tornano a focalizzare la propria attenzione sul campionato.
Per le squadre della provincia di Savona sarà una domenica da prendere con le molle, vista la pericolosità dei rispettivi avversari.
Partendo dal Devincenzi, il Pietra Ligure dovrà provare a lanciare un segnale al campionato e a sè stesso contro un Campomorone Sant'Olcese ancora a punteggio pieno. Battere la squadra di Corradi permetterebbe ai biancocelesti di ristabilirsi nelle zone più consone rispetto agli obiettivi stagionali, ma attenzione agli ospiti, fino ad ora perfetti nel loro percorso.
Si profila una gara combattuta anche per il Millesimo in quel di Arenzano: mister Cocco ha saputo mantenere il dna dei crociati ad alto tasso di sfacciataggine, nonostante una rosa dall'età media particolarmente bassa, ma il Millesimo si approccia al match del Gambino per calare il tris di successi consecutivi.
Derby cromatico, tutto biancorosso, al Corrent per la Carcarese: i punti in classifica e i gol ancora latitano, contro la Genova Calcio, però, il gruppo guidato da mister Battistel vuole regalare una prestazione di livello.
Una situazione simile anche per la San Francesco Loano, rinfrancata dalla vittoria in Coppa: gli avversari al Merlo saranno i verdi della Fezzanese.
Il programma: