Calcio. Pietra Ligure e Millesimo si regalano una grande partita. I tre punti ai biancocelesti con la doppietta di Insolito

PIETRA LIGURE - MILLESIMO 2 -1 (23' e 77' Insolito - 1' Totaro)
50' FINISCE QUI! IL PIETRA BATTE 2-1 IL MILLESIMO
47' Castiglione lavora per Dominici, piattone bloccato da Conde
45' saranno cinque i minuti di recupero
43' ancora un cambio in contemporanea: La Rosa per Lazzaretti nel Millesimo, Castiglione subentra a Gabriele Insolito
38' succede tutto in 10 secondi: il Pietra potrebbe chiuderla con Massa, sulla ripartenza Youri Vittori si ritrova solo davanti a Vernice, aprendo però troppo il piattone destro!
37' un cambio per parte: Massa per Siriu nel Pietra, Bogarin per Latini nel Millesimo
33' cambio Millesimo Guarco per Youri Vittori
32' LA DURA LEGGE DEL CALCIO! IL PIETRA E' IN VANTAGGIO! MILLESIMO INFILATO IN RIPARTENZA, GABRIELE ESPOSITO PENNELLA UN CIOCCOLATINO SUL PALO LUNGO
31' salvataggio clamoroso di Pavese sul neoentrato Bovio, la panchina del Millesimo stava già esultando
28' nuova cambio Millesimo, Youri Vittori rileva Totaro
26' gamba alta di Siriu su Conde, ammonito
25' Bovio per Sicca, cambio Millesimo
19' doppio cambio Pietra, fuori Sogno e Rovere, in campo Dominici e Faedo
18' ancora i valbormidesi, sempre con Gualtieri, questa volta di testa, pallone colpito dal basso verso l'altro a pochi metri dalla porta di Vernice, inevitabile vedere il pallone terminare la corsa oltre la traversa
16' Villar accarezza un pallone d'oro sul secondo palo, Gualtieri calcia alto con lo specchio di fatto spalancato
13' Rovere reclama un corner, Masciandaro indica la rimessa per Conde
6' replica Ravoncoli su calcio d'angolo, non marcato, sfera non impattata al meglio
5' parte di nuovo con personalità il Millesimo, Vernice in uscita bassa è attento
1' si riparte, non ci sono cambi
SECONDO TEMPO
46' prima frazione volata via, squadre negli spogliatoi sul risultato di 1-1
45' ci sarà un minuto di recupero
42' trova spazio il Millesimo, liberando Piccardo in posizione centrale, destro contenuto da Vernice
40' sfiora la doppietta Gabriele Insolito, mancino a giro che Conde controlla con lo sguardo terminare sul fondo
36' sulla carta le due squadre si presentano con un 4-2-3-1 e un 4-3-1-2, numeri da lavagna grazie al ritmo in campo
34' ammonito Giglio
29' la gara prosegue su ritmi da categoria superiore
23' IL PAREGGIO DEL PIETRA! GABRIELE INSOLITO PENNELLA UN CALCIO DI PUNIZIONE SUL PALO DI CONDE, SORPRESO IL PORTIERE, IL PALLONE TOCCA IL PALO PRIMA DI TERMINARE IN PORTA
20' Traversa di Sogno, l'attaccante argentino incoccia la trasversale sugli sviluppi di un calcio piazzato, gran bella partita al Devincenzi
17' Andrea Vittori cerca il gol da cartolina, controllo e tiro dal limite che non impensierisce Vernice
15' Millesimo che conferma quanto di buono detto in estate, grande approccio alla gara dei valbormidesi
11' partita iniziata a ritmi davvero sostenuti, Rovere cerca rasoterra Insolito sul secondo palo, destro sull'esterno della rete
6' il Pietra cambia gioco rapidamente permettendo a Gabriele Insolito di giocarsi l'uno contro uno, conclusione alta di un palmo sopra la traversa di Codne
4' Pili perde il duello con Piccardi l'attaccante calcia libero da posizione decentrata. Sfera a lato. Inizio difficilissimo per i biancocelesti
1' MILLESIMO SUBITO IN VANTAGGIO! TOTARO! AZIONE DALLA DESTRA DEI GIALLOROSSI, IL PIETRA SI MUOVE IN RITARDO LASCIANDO TOTARO LIBERO DI CALCIARE A RETE, NULLA DA FARE PER VERNICE!
1' si parte!
PRIMO TEMPO
PIETRA LIGURE: Vernice, Gasco, Pili, Ravoncoli, Odasso, Insolito, Giglio, Rovere, Sogno, Pavese, Siriu.
A disposizione: Duberti, Castiglione, Dominici, Parodi, Faedo, Massa, Malagrida, Prudente, Fatnassi.
Allenatore: Moraglia
MILLESIMO: Conde, Latini, Cigliutti, Lazzaretti, Facello, A. Vittori, Totaro, Sicca, Piccardo, Villar, Gualtieri.
A disposizione: Canevari, Guarco, Siri, Rolandi, La Rosa, Casassa, Bogarin, Y. Vittori, Bovio.
Allenatore: Macchia
Arbitro: Prisciandaro di Collegno
Assistenti: Scandale di Genova e Dallerba di Imperia