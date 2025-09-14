Calcio, Promozione. L'Albissole porta a casa i primi tre punti, Finale piegato 3-2 al "Borel"

FINALE - ALBISSOLE 2-3 (Vierci 26', Barisone 43', Barisone 75', Ferrara 90' rig., Risso 94')

FINISCE QUA!

49' Altro gol del Finale, Risso dal limite la piazza

45' tre di recupero, esce Diana ed entra Ismailgeci, non gradita l'entità del recupero dai giallorossoblu

45' Ferrara trasforma! Accorcia il Finale

44' rigore Finale, punito il contatto su Risso

43' ultimi cambi: Romano per Vierci nell'Albissole, Arzarello per Belvedere nel Finale

39' zampata di Risso su un corner, tentativo sbilenco

37' se nella prima frazione le occasioni per il Finale ci sono state eccome, nella ripresa sono proprio mancate, Albissole che come dicevamo è stata in controllo e non ha sofferto praticamente nulla in questo secondo tempo, brava anche la squadra di Cattardico ad essere letale, una caratteristica rimasta anche dopo il bienno alla S.F. Loano

36' Bonanni per Macagno è il primo cambio di Cattardico

33' game over al "Borel", a meno di una clamorosa rimonta giallorossoblu in questo ultimo quarto d'ora. Albissole apparsa decisamente piu convincente del Finale sia in fase difensiva che in quella offensiva

31' entra Risso al posto di Halaj

30' TRIS ALBISSOLE E DOPPIETTA PER BARISONE! Tutto parte da un contrasto vinto sulla sinistra contro Minetti, poi i biancocelesti dialogano con Diana e poi Vierci, sfera che finisce a Barisone che trafigge ancora Grenna

28' pare in controllo l'Albissole, non sembra avere la forza di accorciare il Finale, giallorossoblu ancora in partita

23' Caligaris in mezzo, ci arriva Minetti ma manca la precisione, decisivo anche il contrasto del difensore, si riparte da Pastorino

20' si gioca la carta Ferrara Alessi, esce Polito. Non è successo granchè in questa ripresa, poche le azioni degne di nota

18' Grenna respinge una deviazione su un corner, nuovo angolo per gli ospiti ma nulla di fatto

12' doppia mossa di Alessi: Minetti e Caligaris per Vuillermoz e Giacomo Puddu. Non dovrebbero esserci stravolgimenti tattici per i giallorossoblu, i due giocatori vanno a ricoprire le stesse posizioni

5' sul taccuino anche Daniele Puddu, punito un intervento pericoloso su Macagno

3' ammonito Tancredi per aver fermato Macagno

15:58 ripartiti senza cambi

SECONDO TEMPO

46' termina dopo il cross sbagliato di Vuillermoz la prima frazione. Risultato forse bugiardo per quanto visto, ma il Finale conferma le lacune difensive, già sei le reti subite in tre gare. L'Albissole l'ha preparata bene sul fronte offensivo, il tridente sta mettendo in difficoltà i giallorossoblu, anche in velocità

45' uno di recupero

43' RADDOPPIO ALBISSOLE! Premiato l'inserimento di Barisone, è lui a calciare in area dopo il lavoro di Vierci sulla destra

42' svirgola Polito dopo la sponda di Vuillermoz, altra azione pericolosa dei giallorossoblu, tenta sempre la ripartenza veloce l'Albissole

40' dopo un piazzato, Macagno ci prova dal limite, non trova la porta ma la preparazione è stata ottima

38' occasionissima per Halaj sul cross dalla sinistra di Vuillermoz, palla sopra la traversa: si dispera il Finale

33' risponde Bazzano, conclusione non fortissima e angolata ma Pastorino si oppone, allontana poi la difesa ospite

32' tentativo non convinto di Diana, palla sul fondo.

30' offside fischiato ad Halaj sul lancio di Polito, ripartenza promettente fermata dal guardalinee che ha alzato con leggero ritardo la bandierina

26' VANTAGGIO ALBISSOLE! Dopo due chance per Bazzano, una semirovesciata imprecisa e un tocco al volo debole parato, Pastorino rilancia veloce e trova Diana, rimpallo e sfera poi a Vierci che si invola a tu per tu e davanti a Grenna non sbaglia

24' un corner anche per l'Albissole, pare un 4-3-3 quello di Cattardico, con il tridente Vierci - Diana - Macagno

19' tenta la stessa soluzione Vierci, esito però alto in questo caso

16' il primo squillo della gara è del Finale, tiro a giro di Polito dal limite, vola Pastorino: corner Finale poi non sfruttato

9' altro corner conquistato dal Finale, palla che rimane in area, parte un tiro ma poi tutto fermo per offside

8' una punizione e un corner non sfruttati dal Finale

6' immancabile il supporto degli Zueni per l'Albissole, presenti anche oggi al Borel

partiti alle 15:00

PRIMO TEMPO

Formazioni:

FINALE: Grenna, Belvedere, D. Puddu, Tona, Tancredi, G. Puddu, Vuillermoz, Ballone, Halaj, Bazzano, Polito.

A disposizione: Mondino, Arzarello, Barbero, Caligaris, Mallarino, Olivieri, Risso, Minetti, Ferrara

Allenatore: Alessi

ALBISSOLE: Pastorino, Barisone, Minuto, Chiarlone, Favorito, Amenduni, Vierci, Dorno, Diana, Macagno, Carinci

A disposizione: Malinverni, Decerchi, Zunino, Moscatelli, Bonanni, Apicella, Romano, Invernizzi, Ismailgeci

Allenatore: Cattardino

Arbitro: Igor Nicola Viviani (Genova)

Assistenti: Alessandro De Lucia (Genova) - Matteo Crotti (Genova)