 / Calcio

Calcio | 21 ottobre 2025, 16:40

Calcio, Eccellenza. Festa Fezzanese a Pietra Ligure, gli spezzini vincono 2-1: gli scatti della sfida (FOTOGALLERY)

sconfitta difficile da accettare per la squadra di Moraglia

Eric Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium