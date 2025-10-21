Edizione locale
IlNazionale.it
Prima Pagina
Calcio
Pallanuoto
Basket
Volley
Ciclismo
Sport acquatici
Tennis
Ginnastica
Atletica
Rugby
Motori
Altri sport
Tutte le notizie
/
Calcio
Archivio
Mobile
In Breve
martedì 21 ottobre
Calcio. Riscatto immediato per la Nolese, Saccone: “Contento che la squadra sappia interpretare e vincere questo tipo di gare”
Serie D. Chisola superstar nell'avvio di campionato, il ds Freda svela: "Qui prima di tutto conta il noi" (VIDEO)
A Porto Vado una domenica di calcio e solidarietà col 2° Memorial “Mario Sanna”
Calcio, Coppa Italia di Serie D. Arbitro bergamasco per Pistoiese-Vado
Calcio, Eccellenza. Festa Fezzanese a Pietra Ligure, gli spezzini vincono 2-1: gli scatti della sfida (FOTOGALLERY)
Cairese, ora è ufficiale: la panchina gialloblù dei valbormidesi a Roberto Floris
Carcarese ancora senza successi, il vicepresidente Gandolfo: "Coi meriti non si va da nessuna parte, bisogna tutti fare qualcosa di più" (VIDEO)
Sanremese, Masu: “La settimana più difficile della mia gestione. Il ds Quinteri? Valuteremo se proseguire insieme" (VIDEO)
Calcio, mister Ponte si gode la vetta con la sua giovane Fezzanese: "Orgoglioso di questi ragazzi per voglia, fame e spirito di sacrificio" (VIDEO)
Roberto Floris pronto a raccogliere l'eredità di Matteo Solari: vicina la fumata bianca per l'approdo alla Cairese
Leggi le ultime di: Calcio
Che tempo fa
Rubriche
Designazioni e squalifiche
Stadio Aperto
GenovaSport2024
Fotogallery
Videogallery
Accadeva un anno fa
Videogallery
Calcio, Albissole. Il 4-3 con il Legino rilancia i ceramisti, Sarpero: "Battuta una squadra che non molla mai, vittoria dedicata ai tifosi" (VIDEO)
Calcio
Calcio, Albenga. Il primo volto nuovo è Tommaso Ferrarese
Altri sport
Savona, l'area fitness del parco di Piazza delle Nazioni inizia a prendere forma. Installate le attrezzature
Leggi tutte le notizie
Calcio
|
21 ottobre 2025, 16:40
Calcio, Eccellenza. Festa Fezzanese a Pietra Ligure, gli spezzini vincono 2-1: gli scatti della sfida (FOTOGALLERY)
sconfitta difficile da accettare per la squadra di Moraglia
Eric Parodi
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina
|
Archivio
|
Redazione
|
Invia un Comunicato Stampa
|
Pubblicità
|
Scrivi al Direttore
|
Premium
Copyright © 2013 - 2025 IlNazionale.it - Partita Iva: IT 03401570043 -
Credits
|
Privacy e cookie policy
|
Preferenze privacy