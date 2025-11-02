Calcio, Promozione. La Praese passa al "Borel", un Finale in dieci nella ripresa viene colpito negli ultimi minuti

FINALE - PRAESE 0-2 (M. Chiarabini 85', Canovi 89')

51' finisce qua

48' esce Canovi ed entra Eranio

45' sei minuti di recupero

44' Raddoppio Praese, corner battuto corto da M. Chiarabini che trova Canovi. tiro di prima intenzione e che prende il giro giusto, gran gol del centrocampista

40' Risso per Moretti nel Finale dopo il gol

40' doccia fredda per il Finale, Praese in vantaggio. Cross di Trucco dalla destra, palla rimasta in area e Mirko Chiarabini calcia battendo Grenna

35' ammonito anche Mallarino. Entra Serra nella Praese, lascia il campo Raso

33' sembrava averne di piu il Finale nei primi venti minuti, ora a provarci è la Praese

32' giro palla Praese, i genovesi conquistano anche un piazzato ora

31' ci prova Raso, coordinazione ok ma manca la mira sul tiro al volo

30' cessata la pioggia sul "Borel", durata pochi minuti

27' escono Giorgi e Matzedda nella Praese, entrano Orlando e Sacchi

26' ammonito anche Ballone

22' tiro a giro di Moretti sul fondo, nella Praese esce De Simone ed entra Trucco

20' ammonito Mirko Chiarabini, primo cambio intanto, dentro Mallarino per Minetti, staffetta sull'esterno

10' stacco di Chiriaco sul cross di A. Chiarabini, palla tra le braccia di Grenna. Poco dopo, proteste Finale per un tocco di mano di Chiriaco, intanto inizia a piovere sul "Borel"

9' ammonito Halaj

5' ammonito De Simone

3' Espulso Polito! Tocco forte sul viso di Canovi, non ha dubbi il fischietto imperiese che estrae subito il rosso. La palla stava scorrendo in fallo laterale, in protezione l'attaccante che sbraccia e centra il giocatore ospite: protesta il Finale

16:00 ripartiti senza cambi

SECONDO TEMPO

46' si chiude senza reti il primo tempo ma tante occasioni nella prima frazione

45' un minuto ancora da giocare

43' altra azione pericolosa del Finale, Polito che salta due avversari e vola per vie centrali, precipitoso poi l'attaccante che tenta il tiro: murato dal difensore

42' ci prova anche Halaj dal limite, non trova lo specchio l'attaccante

41' Polito ancora, altra occasione enorme per il Finale, l'attaccante elude Chiriaco con una serie di finte e poi la piazza con il destro, palla che sbatte sul palo e poi termina sul fondo

37' occasione Praese. Dalla punizione di M. Chiarabini, arriva la spizzata di Raso, bell'intervento di Grenna

36' ammonito Tona, fallo sull'esterno, fallo si, ma anche in questo caso forse provvedimento eccessivo

29' altra occasione Finale che ruba palla, Ballone serve in mezzo Polito che controlla, ma c'è poco spazio per angolare, respinge Parodi e poi fallo in attacco del n.11

27' pare un 4-3-3 quello dei genovesi, nel Finale sono Minetti e Bazzano sugli esterni, Halaj e Polito là davanti

26' sul taccuino anche Canovi, iniziano a fioccare i cartellini

25' ammonito Moretti

24' gara combattuta, ma poco fa uno spunto di Polito che arriva sul pallone con Parodi in uscita, pallonetto che però viene bloccato dal portiere

23' Halaj tamponato da Canovi, ma lascia proseguire Kartal, protesta per il Finale. Viene poi ammonito Alessi, che chiedeva spiegazioni, giallo decisamente eccessivo

16' Polito! L'attaccante si invola e arriva fino in area, tiro ad incrociare, ma salva tutto Chiriaco a Parodi battuto

15' si è già definita la coppia Halaj - De Simone, un bel duello che si infiammerà col passare dei minuti. Spinge tanto invece sull'esterno Giorgi per la Praese che cerca Falsini sia con palloni alti che bassi

11' ancora uno stacco di Falsini, stavolta dal corner di Mirko Chiarabini

8' combinazione tra Chiarabini, sponda di Alessi per Mirko che calcia da fuori, esito alto

7' entrata in campo delle due squadre assieme ai piccoli del settore giovanile del Finale, iniziativa ripetuta come nelle scorse giornate

4' risponde la Praese con lo stacco debole di Falsini sul cross dalla sinistra

2' subito pericoloso il Finale da corner, spizzata di Tona, palla ancora in area, ma recupera palla poi la Praese

15:02 partiti

PRIMO TEMPO

Tre i punti in classifica che separano le due squadre, ma sia Finale che Praese vogliono regalarsi un campionato nelle zone alte possibilmente. Per i savonesi rappresenta un vero e proprio esame dopo le prestazioni altalenanti delle ultime settimane. Dall'altra parte, i genovesi sono reduci da cinque risultati utili consecutivi e oggi proveranno a confermarsi da piani alti della graduatoria.

Formazioni

FINALE: Grenna, Arzarello, Minetti, Moretti, Tancredi, Tona, G. Puddu, Ballone, Halaj, Bazzano, Polito

A disposizione: Mondino, Amatruda, Sgarbi, Pulito, Barbero, Nazarenko, Mallarino, Olivieri, Risso

Allenatore: Alessi

PRAESE: Parodi, A. Raso, Giorgi, C. Canovi, Chiriaco, De Simone, A. Chiarabini, Fiorucci, Falsini, M. Chiarabini, Matzedda

A disposizione: Massone, Trucco, Eranio, Serra, Di Gennaro, Orlando, Sacchi, Parodi, Giavarra

Allenatore: Tedone

Arbitro: Mehmet Akif Kartal (Imperia)

Assistenti: Luca Ingenito (Genova) - Luca Risso (Genova)