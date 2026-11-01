Calcio | Serie D. Il Celle Varazze pul finalmente festeggiare con il 2-1 alla Valenzana, Millesimo battuto 4-1 dalla Biellese

Prima vittoria stagionale per il Celle Varazze.
L'inizio di novembre p coinciso con i primi tre punti conquistati in campionato, grazie al 2-1 imposto alla Valenzana.
A decidere la partita sono state le reti di Likhaxiu, sugli sviluppi di calcio d'angolo, e la gran conclusione messa a segno da Luca Donaggio. In pieno recupero, a pochi istanti dalla fine, la rete della bandiera rossoblu con Lusha.
Nulla da fare invece per il Millesimo in casa di una scatenata Biellese: Pavan, Naamad (doppietta) e Sangiorgio hanno realizzato i quattro gol bianconeri. Di Totaro, a pochi istanti dal novantesimo la marcatura giallorossa.
Il Celle Varazze resta ultimo ma avvicina a sei punti di distanza la zona playout, il Millesimo scende al quinto posto in graduatoria.
CELLE VARAZZE – VALENZANA MADO 2-1
MARCATORI: 65' M. Likaxhiu (C), 80' L. Donaggio (C), 93' K. Lusha (V)
CELLE VARAZZE: Mitu, Miragliotta, Ghigliotti, Likaxhiu, Arata, Di Battista, Donaggio, Lustosa, Mataloni, Calcagno, Rao
A disposizione: Pisano, Squarzoni, Bovio, Armini, Birzò, Annaloro, Traniello, Sarpa, Magliocchetti.
Allenatore: Gardini
VALENZANA MADO: Rossi, Benedetti, Sammouni, Saidi, Pio Loco, Chiwisa, D’Auria, Megna, Maccioni, Bianchi, Belecco
A disposizione: Pallavicini, Ricciardi, Mihali, Lusha, Ciliberto, Squarise, West, Rabuffi, Amisano.
Allenatore: Pellegrini
ARBITRO: M. Tomei
ASSISTENTI: E. Monelli, L. Zanibelli
BIELLESE – MILLESIMO 4-1
MARCATORI: 50' N. Pavan (B), 61' J. Naamad (B), 69' J. Naamad (B), 80' L. Sangiorgio (B), 88' E. Totaro (M)
BIELLESE: Ghisleri, Facchetti (63' Sekka), De Mori, Sangiorgio (82' Mindruta), Brancato (73' Colletta), Giacona (63' Caselli), Naamad, Tomasino, Pavan (78' Bottone), Di Cesare, Germano
A disposizione: Vergna, Adragna, Allorio, Naim.
Allenatore: Prina
MILLESIMO : Conde, Gadau (65' Lazzaretti), Piccardo, Villar, Insolito (65' Gualtieri), Ghibaudo (65' Rossello), Reali, Gabelli (65' Cappellari), Nenci, Ferraro, Villa (75' Totaro)
A disposizione: Sciascia, Cinquini, Piazza, Sicca.
Allenatore: Macchia
ARBITRO: M. Mammoli
ASSISTENTI: D. Puggina, S. Covolan