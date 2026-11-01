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Calcio | 01 novembre 2026, 20:37

Calcio | Serie D. Il Celle Varazze pul finalmente festeggiare con il 2-1 alla Valenzana, Millesimo battuto 4-1 dalla Biellese

Luca Donaggio ha realizzato la seconda marcatura per il Celle Varazze

Luca Donaggio ha realizzato la seconda marcatura per il Celle Varazze

Prima vittoria stagionale per il Celle Varazze.

L'inizio di novembre p coinciso con i primi tre punti conquistati in campionato, grazie al 2-1 imposto alla Valenzana.

A decidere la partita sono state le reti di Likhaxiu, sugli sviluppi di calcio d'angolo, e la gran conclusione messa a segno da Luca Donaggio. In pieno recupero, a pochi istanti dalla fine, la rete della bandiera rossoblu con Lusha.

Nulla da fare invece per il Millesimo in casa di una scatenata Biellese: Pavan, Naamad (doppietta) e Sangiorgio hanno realizzato i quattro gol bianconeri. Di Totaro, a pochi istanti dal novantesimo la marcatura giallorossa.

Il Celle Varazze resta ultimo ma avvicina a sei punti di distanza la zona playout, il Millesimo scende al quinto posto in graduatoria.
 

CELLE VARAZZE – VALENZANA MADO 2-1

MARCATORI: 65' M. Likaxhiu (C), 80' L. Donaggio (C), 93' K. Lusha (V)

CELLE VARAZZE: Mitu, Miragliotta, Ghigliotti, Likaxhiu, Arata, Di Battista, Donaggio, Lustosa, Mataloni, Calcagno, Rao
A disposizione: Pisano, Squarzoni, Bovio, Armini, Birzò, Annaloro, Traniello, Sarpa, Magliocchetti.
Allenatore: Gardini

VALENZANA MADO: Rossi, Benedetti, Sammouni, Saidi, Pio Loco, Chiwisa, D’Auria, Megna, Maccioni, Bianchi, Belecco
A disposizione: Pallavicini, Ricciardi, Mihali, Lusha, Ciliberto, Squarise, West, Rabuffi, Amisano.
Allenatore: Pellegrini

ARBITRO: M. Tomei
ASSISTENTI: E. Monelli, L. Zanibelli

 

BIELLESE – MILLESIMO  4-1

MARCATORI: 50' N. Pavan (B), 61' J. Naamad (B), 69' J. Naamad (B), 80' L. Sangiorgio (B), 88' E. Totaro (M)

BIELLESE: Ghisleri, Facchetti (63' Sekka), De Mori, Sangiorgio (82' Mindruta), Brancato (73' Colletta), Giacona (63' Caselli), Naamad, Tomasino, Pavan (78' Bottone), Di Cesare, Germano
A disposizione: Vergna, Adragna, Allorio, Naim.
Allenatore: Prina

MILLESIMO : Conde, Gadau (65' Lazzaretti), Piccardo, Villar, Insolito (65' Gualtieri), Ghibaudo (65' Rossello), Reali, Gabelli (65' Cappellari), Nenci, Ferraro, Villa (75' Totaro)
A disposizione: Sciascia, Cinquini, Piazza, Sicca.
Allenatore: Macchia


ARBITRO: M. Mammoli
ASSISTENTI: D. Puggina, S. Covolan

 

Redazione

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