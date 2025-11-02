Calcio, Prima Categoria A. La giornata si infiamma con Andora - Albingaunia e Cengio - Ventimiglia

Il confronto di domenica scorsa tra Albingaunia e Virtus Sanremese è riuscito a regalare la giusta dose di pepe a un girone A in attesa di decollare al 100%.

Il pari imposto alla squadra di Prunecchi ha accorciato la classifica, con sei squadre racchiuse nell'arco di appena cinque punti.

A fare visita ai matuziani ci sarà il Borghetto, mentre la trasferta dell'Albingaunia sarà geograficamente molto più accessibile: i bianconeri sono attesi da un'Andora rinfrancata dopo la vittoria di Dego.

Chi ha sorpreso in positivo in queste prime cinque giornate è il Cengio, in vetta insieme alla Virtus, e il Quiliano & Valleggia, con 12 punti nel proprio carniere. Per entrambe gara interna contro il Ventimiglia e il Cisano.

Trasferta ad Altare per una San Filippo Neri ancora a bocca asciutta, mentre oltrepasserà il Cadibona anche l'Oneglia per affrontare il Dego.