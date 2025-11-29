Motocross. Federico Brondi riconquista il podio alla Transborgaro, terzo posto nella categoria Anni 80

In diecimila hanno assistito alla kermesse internazionale di Motocross Transborgaro, alla sua 43esima edizione.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati, che nel weekend hanno invaso il circuito di Borgaro per seguire i fuoriclasse presenti, capaci con prestazioni altamente spettacolari, di esaltare il pubblico. Il tracciato ha visto impegnati i campioni degli anni ‘70, ‘80, ‘90, 2000 e i Millennials, per la prima volta in pista a Borgaro.

Federico Brondi, già campione italiano e inossidabile top rider della categoria, dopo il secondo posto assoluto della scorsa edizione della TransBorgaro, trionfa di nuovo sul podio con un meritatissimo terzo posto, primo tra gli azzurri, dopo gli americani Doug Dubach e Bader Manneh.

Nato a Savona, il 7 aprile 1966, è stato capace di mettersi in luce a metà degli anni Ottanta nel Mondiale 125

Esordisce tra i Cadetti nel 1981, passando ai Senior quattro anni più tardi, nella stagione che lo vede entrare nelle Fiamme Oro

In quella stessa annata prende parte al Motor Show di Bologna e, nella gara dedicata ai supermotard, termina alla piazza d'onore, preceduto solo da Ricky Johnson.

Nel 1987 disputa la migliore annata nel torneo iridato della ottavo di litro, centrando inoltre la top 10 nella manche d'apertura del GP d'Italia, svolto ad Arco di Trento.



Eccellenti performance anche in campo nazionale, senza dimenticare il successo registrato il 5 ottobre 1986 nella prova di Superbikers andata in scena a Vallelunga.

Una gara eccezionale per Federico, vincitore della Finale davanti all'americano Bob Moore.

Dopo alcuni infortuni e dopo aver appeso il casco al chiodo nel motocross, nel 1993 inizia a competere nell'enduro, trionfando nel Campionato Italiano 500 2T Junior.



Anche in questo frangente alcuni problemi fisici rallentano il suo incedere e quindi, chiusa questa esperienze nel 1994, nel nuovo millennio approda al supermotard, dove si toglie numerose soddisfazioni in sella alla Husqvarna

Diventa infatti vice campione tricolore della classe Prestige e Sport, palesandosi come uno dei top rider azzurri della specialità.

Nel 2024 ha emozionato gli appassionati presenti a Borgaro con un magnifico 2° posto assoluto nella categoria "Anni 80", a riprova di come il suo talento non venga mai meno.

Commenta così dopo la gara Federico Brondi: “Nella prima manche sono partito secondo, ma dopo poche curve ho rilevato la prima posizione e l’ho tenuta per parecchi giri, fino a quando un’incomprensione con un doppiato mi ha fatto perdere una posizione e sono arrivato sotto la bandiera a scacchi secondo. Nella seconda manche – prosegue Federico – sono partito quarto e in poche curve ero già secondo all’attacco del primo americano Dubach. Nel tentativo di superarlo la sua ruota posteriore ha colpito la mia e sono caduto. Mi sono rialzato in 25esima posizione e ho rimontato fino al terzo facendo anche registrare il record sul giro delle manches. È sempre una grande emozione partecipare a questa competizione internazionale e sono felice della riconferma sul podio”.



