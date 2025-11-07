 / Motori

Giro dei Monti Savonesi. Come cambia la viabilità ad Albenga: tutte le info

Il Comune informa che in occasione del 7° GIRO DEI MONTI SAVONESI STORICO, che si terrà nelle giornate dell’8 e 9 novembre, la viabilità cittadina subirà una  modifica temporanea. 

Dal 7 novembre 2025 ore 14.00 al 9 novembre 2025 ore 24.00, o comunque fino al termine della manifestazione e al completo sgombero delle aree, sono istituite le seguenti norme di circolazione:
 

Lungocenta Croce Bianca

• Obbligo di svoltare a sinistra all’intersezione con via Fiume per i veicoli provenienti da monte;

• Divieto di transito nel tratto a mare dell’intersezione con via Fiume;

• Divieto di sosta.
 

Via Fiume

• Divieto di accesso al Lungocenta Croce Bianca nel tratto a ponente dell’intersezione con via degli Orti;

• Segnale “Strada senza uscita” all’intersezione con via degli Orti.
 

Via XXV Aprile

• Divieto di transito nel tratto a ponente dell’intersezione con via degli Orti;

• Divieto di sosta nei tratti a ponente e a levante (circa 50 m).
 

Via Deportati Albenganesi

• Divieto di transito e di sosta.
 

Via degli Orti

• Obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via XXV Aprile.
 

Via Nazario Sauro

• Obbligo di svolta a destra all’intersezione con via XXV Aprile.
 

Lungomare C. Colombo

• Segnale “Strada senza uscita” all’intersezione con via Amalfi;

• Analogo segnale all’intersezione con via Vespucci.

Via Venezia

• Segnale “Strada senza uscita” all’intersezione con via Amalfi.

Dal 7 novembre 2025 ore 14.00 al 9 novembre 2025 ore 24.00
 

Piazza del Popolo

• Divieto di sosta nel tratto a monte, a ponente dell’intersezione con via Roma.

Dall’8 novembre 2025 ore 14.00 al 9 novembre 2025 ore 24.00
 

Piazza del Popolo

• Divieto di sosta e di transito nel tratto a monte, a levante dell’intersezione con via Roma.

Dall’8 novembre 2025 ore 7.00 al 9 novembre 2025 ore 24.00


 

Viale Martiri della Libertà

• Divieto di transito e di sosta.
 

Piazza del Popolo

• Obbligo di proseguire diritto o svoltare a sinistra per i veicoli autorizzati alla rotatoria con via Genova (per chi proviene da ponente);

• Divieto di transito e di sosta nel tratto a levante, a monte dell’intersezione con via Milite Ignoto.
 

Via Genova

• Obbligo di proseguire diritto o svoltare a destra per i veicoli autorizzati alla rotatoria con Piazza del Popolo.
 

Tutte le strade che intersecano Viale Martiri della Libertà

• Doppio senso di marcia o senso unico alternato a vista, se necessario;

• Divieto di accesso al viale;

• Obbligo di dare precedenza e svoltare a destra o proseguire diritto (via Trieste);

• Obbligo di dare precedenza e svoltare a sinistra o proseguire diritto (via dei Mille).

Dal 6 novembre 2025 ore 17.00 alle 21.00 e il 7 novembre 2025 ore 7.00 – 12.00
 

Via Mameli

• Divieto di sosta nel tratto di circa 20 m, lato monte, fronte attività “Sommariva”.

Dal 7 novembre 2025 ore 24.00 al giorno seguente ore 14.00
 

Piazza Corridoni

• Divieto di transito e di sosta.

Il 9 novembre 2025 dalle ore 12.00 alle ore 20.00
 

Via Trento

• Divieto di sosta sul lato ponente.

La rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata comporterà addebito di tutte le spese di trasporto e custodia, oltre alla sanzione prevista dal C.d.S.

Sono esclusi dai divieti: veicoli d’emergenza, autorizzati, impiegati per la manifestazione e, limitatamente al transito, residenti con accesso a proprietà private o strutture ricettive.

È consentita la chiusura temporanea al traffico in Piazza del Popolo al momento del passaggio dei concorrenti.


 

