Giro dei Monti Savonesi. Come cambia la viabilità ad Albenga: tutte le info

Il Comune informa che in occasione del 7° GIRO DEI MONTI SAVONESI STORICO, che si terrà nelle giornate dell’8 e 9 novembre, la viabilità cittadina subirà una modifica temporanea.
Dal 7 novembre 2025 ore 14.00 al 9 novembre 2025 ore 24.00, o comunque fino al termine della manifestazione e al completo sgombero delle aree, sono istituite le seguenti norme di circolazione:
Lungocenta Croce Bianca
• Obbligo di svoltare a sinistra all’intersezione con via Fiume per i veicoli provenienti da monte;
• Divieto di transito nel tratto a mare dell’intersezione con via Fiume;
• Divieto di sosta.
Via Fiume
• Divieto di accesso al Lungocenta Croce Bianca nel tratto a ponente dell’intersezione con via degli Orti;
• Segnale “Strada senza uscita” all’intersezione con via degli Orti.
Via XXV Aprile
• Divieto di transito nel tratto a ponente dell’intersezione con via degli Orti;
• Divieto di sosta nei tratti a ponente e a levante (circa 50 m).
Via Deportati Albenganesi
• Divieto di transito e di sosta.
Via degli Orti
• Obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via XXV Aprile.
Via Nazario Sauro
• Obbligo di svolta a destra all’intersezione con via XXV Aprile.
Lungomare C. Colombo
• Segnale “Strada senza uscita” all’intersezione con via Amalfi;
• Analogo segnale all’intersezione con via Vespucci.
Via Venezia
• Segnale “Strada senza uscita” all’intersezione con via Amalfi.
Dal 7 novembre 2025 ore 14.00 al 9 novembre 2025 ore 24.00
Piazza del Popolo
• Divieto di sosta nel tratto a monte, a ponente dell’intersezione con via Roma.
Dall’8 novembre 2025 ore 14.00 al 9 novembre 2025 ore 24.00
Piazza del Popolo
• Divieto di sosta e di transito nel tratto a monte, a levante dell’intersezione con via Roma.
Dall’8 novembre 2025 ore 7.00 al 9 novembre 2025 ore 24.00
Viale Martiri della Libertà
• Divieto di transito e di sosta.
Piazza del Popolo
• Obbligo di proseguire diritto o svoltare a sinistra per i veicoli autorizzati alla rotatoria con via Genova (per chi proviene da ponente);
• Divieto di transito e di sosta nel tratto a levante, a monte dell’intersezione con via Milite Ignoto.
Via Genova
• Obbligo di proseguire diritto o svoltare a destra per i veicoli autorizzati alla rotatoria con Piazza del Popolo.
Tutte le strade che intersecano Viale Martiri della Libertà
• Doppio senso di marcia o senso unico alternato a vista, se necessario;
• Divieto di accesso al viale;
• Obbligo di dare precedenza e svoltare a destra o proseguire diritto (via Trieste);
• Obbligo di dare precedenza e svoltare a sinistra o proseguire diritto (via dei Mille).
Dal 6 novembre 2025 ore 17.00 alle 21.00 e il 7 novembre 2025 ore 7.00 – 12.00
Via Mameli
• Divieto di sosta nel tratto di circa 20 m, lato monte, fronte attività “Sommariva”.
Dal 7 novembre 2025 ore 24.00 al giorno seguente ore 14.00
Piazza Corridoni
• Divieto di transito e di sosta.
Il 9 novembre 2025 dalle ore 12.00 alle ore 20.00
Via Trento
• Divieto di sosta sul lato ponente.
La rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata comporterà addebito di tutte le spese di trasporto e custodia, oltre alla sanzione prevista dal C.d.S.
Sono esclusi dai divieti: veicoli d’emergenza, autorizzati, impiegati per la manifestazione e, limitatamente al transito, residenti con accesso a proprietà private o strutture ricettive.
È consentita la chiusura temporanea al traffico in Piazza del Popolo al momento del passaggio dei concorrenti.