Motori. Scatta il 7° Giro dei Monti Savonesi Storico, 98 gli equipaggi pronti al via

Sole e cielo terso hanno accolto ad Albenga già dalle prime ore del mattino i concorrenti del 7° Giro dei Monti Savonesi Storico e della 7° Monti Savonesi Historic Regularity. Le gare organizzate dalla Sport Infinity, che si avvale del prezioso supporto del Comune di Albenga, sono pronte a partire ed al termine delle verifiche sono complessivamente 98 gli equipaggi che dalle 15 inizieranno a transitare sulla pedana di partenza. Purtroppo si nota la mancanza del locale Paolo Vigo, fermato da un inconveniente verificatosi nei giorni precedenti la gara.



Tutto è pronto per la disputa della prova speciale Scravaion, vero e proprio monumento del rallysmo italiano, che sarà percorsa alle 15:39 ed alle 18:33, in notturna. Fra i due passaggi i concorrenti faranno rientro ad Albenga per sostare al riordino in località Bastia, durante il quale potranno apprezzare una degustazione di prodotti locali offerta dall’azienda agricola BioVio. La prima vettura farà poi rientro in città per il riordino notturno alle 20:18 ed i motori si riaccenderanno alle 7:10 di domani mattina per la seconda giornata di gara.

Sei le prove speciali da affrontare, con i settori di Caso-Paravenna e Onzo che saranno percorsi tre volte. Proprio al termine della prova di Caso-Paravenna delle 10:50, grazie al supporto del Comune di Garlenda, verrà allestito un controllo a timbro durante il quale i concorrenti riceveranno un omaggio ed un assaggio di prodotti locali.

Albenga tornerà poi a fare da palcoscenico principale dalle ore 15:28, orario previsto per l’arrivo della prima vettura sulla pedana di arrivo in Piazza del Popolo, con premiazione e brindisi nei minuti successivi.

Il meteo sembra garantire due giornate totalmente soleggiate, che metteranno ancora più in risalto le bellezze del territorio ligure e che permetteranno a partecipanti e pubblico di apprezzare al meglio i colori ed i panorami dell’entroterra.



Un elenco iscritti di alto livello rende difficile un pronostico, con diversi candidati alla lotta per le primissime posizioni. Il pilota di casa Filippo Gerini, su Subaru Legacy, è determinato a replicare il successo del 2024, ma Bertinotti su Porsche, “Il Valli”, Prina Mello, Pastrone e Biga con le BMW M3, Mano con la Renault Clio Maxi e Grossi su Lancia Delta faranno di tutto per accaparrarsi un posto sul podio.

Al Giro dei Monti Savonesi Storico si deciderà anche la classifica finale del Memory Fornaca, organizzato dal sodalizio Amici di Nino; attualmente la graduatoria vede Valle al comando davanti a Luise, ma entrambi non saranno al via della gara ligure. Bertinotti e “Il Valli” sono quindi pronti a darsi battaglia per il primato finale.