Outdoor. Attiva la nuova webcam degli Amici del Carmo: uno sguardo unico dalla vetta

È entrata in funzione la nuova webcam installata presso la baita del Monte Carmo e gestita dall’associazione Amici del Carmo. Collocata sul punto più elevato del territorio savonese, la telecamera si configura a tutti gli effetti come “la più alta della provincia di Savona”, offrendo un osservatorio privilegiato sul comprensorio che abbraccia Loano, Pietra Ligure e Giustenice, oltre a un’ampia porzione di litorale.

Nelle giornate più limpide lo sguardo può spingersi fino al profilo della Corsica, mentre l’avvio di questi giorni del dispositivo regala già uno scenario suggestivamente invernale: la vetta del Carmo si presenta infatti imbiancata, componendo un quadro decisamente natalizio.

L’associazione Amici del Carmo anticipa inoltre che la webcam rappresenta solo la prima di una serie di novità. In collaborazione con esperti e altre realtà del territorio, verrà presto installato un nuovo e significativo apparato, di cui saranno diffusi ulteriori dettagli nelle prossime settimane.

Per osservare in diretta le immagini, basta collegarsi al sito dell’associazione all’indirizzo: https://amicidelcarmo.it/webmeteo/.