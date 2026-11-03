Basket Femminile | L'Under 17 della Cestistica savonese parte forte contro l'Ardita Nervi B: "Si iniziano a intravedere i frutti della preparazione"

Esordio positivo in campionato per l' Under 17 della Cestistica Savonese, che superano Ardita Nervi "B" con il punteggio finale di 100-22.



Le biancoverdi prendono subito in mano la partita e riescono a mantenerne il controllo fino alla sirena finale. Una gara che permette a coach Napoli di gestire ampie rotazioni e dare spazio a tutte le ragazze del gruppo.



"Siamo ancora indietro con il lavoro e c'è tanto da sistemare - ha dichiarato la dirigenza - ma iniziano a intravedersi i primi frutti della lunga preparazione. Gli schemi non sono ancora assimilati al meglio, tuttavia si sono viste alcune buone esecuzioni, interessanti collaborazioni a due e anche qualche bella azione corale. Segnali incoraggianti, sui quali continuare a costruire".



A livello individuale, spicca la prestazione della capitana Serena Ranno, che chiude con 27 punti, seguita da Sofia Mustacchio con 25. Da sottolineare anche l'ottimo lavoro di Gaia Romin nel pitturato, che conclude la gara con 18 punti.

Primi punti per i nuovi innesti Panichi, Torello e Monasio!



"Un primo passo nella giusta direzione, consapevoli che la strada è ancora lunga e che serviranno impegno, continuità e tanto lavoro in palestra.



Forza ragazze, continuiamo a lavorare! "



