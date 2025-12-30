La fiamma Olimpica il 10 gennaio a Savona: ecco l'orario e il percorso

Tra le 8.37 e le 9.31 del 10 gennaio. Questo l'orario nel quale la fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 passerà da Savona.

Dopo il transito a Genova del giorno precedente, i tedofori scelti porteranno la fiaccola nel comune capoluogo da Lungomare Matteotti fino alla Torretta per poi svoltare in via Paleocapa, Piazza Mameli, via Montenotte, un tratto di Corso Mazzini per poi salire sul Priamar.

Il percorso si snoderà all'interno dell'iconica e suggestiva Fortezza per poi scendere al Prolungamento, in Corso Colombo, Corso Vittorio Veneto e infine all'inizio di via Nizza. La torcia poi proseguirà verso Imperia, Sanremo per poi concludere la tappa 34 a Cuneo.

Non è la prima volta che la torcia delle Olimpiadi passa in città. A Savona era già arrivata nel 2006, per mare, portata dall'atleta paralimpico Michele Briano. Aveva attraversato la città tra due ali di folla. Ultimo tedoforo era Alessandro Bovo, capitano del Savona campione d'Italia di pallanuoto, che aveva acceso il braciere in piazza Sisto IV. Il tratto che dovrà percorrere un singola tedoforo è di circa 200/300 metri, una distanza accessibile a tutti, così come il peso della torcia che è di circa 1,5 Kg.

Sono 17 i tedofori scelti per il tratto savonese e a rappresentare la provincia (non è ancora ufficiale se il 9 o il 10 dicembre) saranno presenti il campione di freestyle motocross Vanni Oddera, l'ex sincronette Linda Cerruti, la velocista italiana specializzata nei 400 metri piani Elvira Accame, l’atleta master tesserato per l’Atletica Ceriale San Giorgio nonché ex maratoneta Fulvio Dogali, la ricercatrice di Cairo Montenotte Jasmin Ortolan e l’ex vicesindaco cairese Stefano Valsetti.