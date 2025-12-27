Serie D | Asti, ecco mister Buglio per il post Cascino. Presentato ufficialmente il nuovo tecnico [FOTO]

È ufficialmente iniziata oggi una nuova fase della stagione dell’A.S.D. Asti. Presso la sala stampa dello stadio Censin Bosia si è tenuta la conferenza di presentazione di Francesco Buglio, nuovo allenatore della Prima Squadra biancorossa, chiamato a guidare il club in un momento delicato e traghettarlo fuori dalle acque agitate.

La scelta della società arriva al termine di un periodo estremamente complicato. I numeri parlano chiaro: un solo punto conquistato nelle ultime sette gare, una striscia negativa iniziata il 9 novembre con la clamorosa rimonta subita contro il Derthona (da 2-0 a 2-3) e proseguita fino alla sconfitta interna contro il Club Milano, match che ha fatto scivolare l’Asti al terzultimo posto, a una sola lunghezza dalla retrocessione diretta. L’unico risultato utile è stato il pareggio contro il Sestri Levante, insufficiente però a invertire la rotta.

Proprio dopo l’ultima gara casalinga, conclusa tra tensione e silenzio stampa, la società ha deciso di intervenire con una svolta forte, annunciando la separazione consensuale da mister Camillo Cascino. Un epilogo amaro per il tecnico, che solo poche settimane prima aveva portato l’Asti fino alla zona play-off e sul quale la dirigenza aveva investito con convinzione.

Le parole della società

Ad aprire la conferenza è stato il presidente Bruno Scavino, che ha spiegato le motivazioni della scelta: “Ci troviamo alla ripartenza del girone di ritorno e avevamo bisogno di un allenatore di esperienza, con determinazione e cattiveria agonistica. Siamo passati in poco più di un mese dal quarto posto alla zona retrocessione: i numeri vanno messi a posto. Il cambio è stato un dispiacere, soprattutto per il rapporto con mister Cascino, ma ora serviva una svolta.”

Sulla stessa linea il direttore sportivo Antonio Isoldi: “Se siamo qui oggi è perché le cose non sono andate bene. Ringraziamo mister Cascino per quanto ha dato, ma il calcio è fatto di numeri. Buglio è un allenatore con un’esperienza che pochi hanno, abituato a piazze importanti. Sono convinto che ci salveremo: questa squadra non è da retrocessione.”

Buglio: “Servono atteggiamento, sacrificio e fuoco dentro”

Diretto, concreto e senza giri di parole l’intervento di mister Francesco Buglio, ex tra le altre anche del Savona, che ha subito tracciato la linea: “Da solo non faccio nulla: so di avere una società che mi sostiene. Ho percepito energie positive, ma ora servono i fatti. Dobbiamo rimettere in moto il motore la domenica, con l’atteggiamento giusto. I moduli e le chiacchiere non servono a niente senza fame e determinazione.”

Il nuovo tecnico ha posto l’accento soprattutto sugli aspetti mentali e sui numeri che ha espresso il campo: “L’obiettivo principale è subire meno gol, poi cercare di farne di più. Giocheremo probabilmente con due attaccanti perché abbiamo bisogno di punti, ma prima devo valutare bene la rosa. Servono più sacrifici, più corsa, più aiuto reciproco.”

Buglio ha confermato di aver già parlato telefonicamente con la squadra, a partire dal capitano, e di voler accelerare subito il lavoro: “Non abbiamo tempo. Faremo due sedute di allenamento, amichevoli e poi subito la partita con il Gozzano. Oggi parlerò mezz’ora con i ragazzi e poi si va in campo.”

Spazio anche alla valorizzazione dei giovani e al mercato: “Mi gratifica vedere 18 ragazzi tra il 2005 e il 2008. Capisco le esigenze dei giovani, ma servono anche innesti mirati: chi arriverà dovrà avere voglia di sposare la causa Asti, anche nel lungo periodo.”

Anche una scelta di cuore per mister Buglio, con alcuni famigliari astigiani, che lo hanno seguito anche oggi in sala stampa, per il suo primo giorno ufficiale da tecnico dei galletti.

Il nuovo staff tecnico

Contestualmente alla presentazione del nuovo allenatore, la società ha ufficializzato anche lo staff tecnico e dirigenziale per la stagione 2025/2026, che affiancherà Buglio nel tentativo di risalita:

Allenatore: Francesco Buglio

Allenatore in seconda: Maurizio Germano

Preparatore dei portieri: Maurizio Brancaccio

Preparatore atletico: Valentino Vecchio

Collaboratore tecnico: Simone Michelero

Massofisioterapista: Virginia Braggio

Medico: Alberto Zappa, Franco Masenga

Magazzinieri: Gianni Parodi, Guido Carosso

Area dirigenziale:

Team Manager: Ivo Anselmo

Addetta stampa e social: Eleonora Anselmo

Presidente: Bruno Scavino

Direttore sportivo: Antonio Isoldi

Consigliere: Ignazio Colonna

Verso il Gozzano

Ora la parola passa al campo. La pausa natalizia sarà fondamentale per riorganizzare idee e mentalità, perché il calendario non concede appelli: il 4 gennaio l’Asti affronterà il Gozzano, in uno scontro diretto che potrebbe già indirizzare il destino della stagione.



