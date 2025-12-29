Bocce. Il punto di fine anno del presidente Dagnino: "Liguria in crescita, fiduciosi per il 2026"

Si chiude con un bilancio ampiamente positivo il 2025 della Federbocce Liguria. Con la conclusione delle ultime competizioni stagionali, l’attività regionale archivia un anno intenso, segnato da risultati sportivi di rilievo e da un forte coinvolgimento del movimento boccistico ligure, come sottolineato dal presidente del Comitato Regionale Andrea Dagnino.

«Con la disputa delle ultime gare si è concluso l'anno 2025 che è stato caratterizzato da molte soddisfazioni ottenute dagli atleti liguri e da un'intensa campagna elettorale per il rinnovo dei vertici nazionali FIB», ha evidenziato il numero uno regionale, rimarcando come il percorso appena concluso non si sia limitato all’aspetto agonistico, ma abbia coinvolto anche la vita istituzionale federale.

La Liguria si è confermata una delle regioni più attive del panorama nazionale, sia in termini di partecipazione sia per quantità e qualità degli eventi organizzati sul territorio. Un dato che rafforza il peso specifico del Comitato Regionale all’interno della Federazione e che alimenta prospettive incoraggianti per il futuro. «La nostra Regione si è contraddistinta sia per partecipazione sia per numero di eventi svolti. I risultati ottenuti ci inducono ad essere fiduciosi per il 2026», ha aggiunto Dagnino, senza però nascondere le sfide che attendono il movimento.

Lo sguardo è già rivolto al prossimo anno, con particolare attenzione ai settori strategici per lo sviluppo della disciplina. «Nonostante sia molto il lavoro da fare, soprattutto nei confronti dell'attività giovanile e delle nuove specialità, quali il beach bocce e il movimento paralimpico», ha precisato il presidente, indicando le direttrici su cui il Comitato Regionale Liguria intende concentrare energie e progettualità.