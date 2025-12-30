 / Calcio

Calcio | 30 dicembre 2025, 19:19

Calciomercato, Borghetto. Altri due annunci per l'attacco, sono Leonardo Patitucci e Josè Caballero

Il Borghetto ci ha preso gusto e anche alla vigilia di San Silvestro ha ufficializzato due nuove operazioni in entrata.

Entrambe riguardano il settore offensivo della squadra di mister Perrone, come confermano gli ingaggi di Leonardo Patitucci e Josè Caballero. 

Patitucci, classe 2001, arriva dalla doppia stagione nelle fila del Pietra Ligure (B e Under 21) corredate da sette reti all'arrivo. Per Caballero prima esperienza nei campionati Figc: classe 2004, il nuovo arrivato viene descritto come un giocatore pronto a garantire estro e giocate all'interno della manovra d'attacco.

Redazione

