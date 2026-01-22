Altare rinnova il circolo sportivo Zeronovanta, partiti i lavori per il cappotto termico

Altare compie un passo concreto verso un futuro più sostenibile. Sono iniziati in questi giorni i lavori per la realizzazione del cappotto termico del circolo sportivo Zeronovanta, un intervento finalizzato alla riduzione dei consumi energetici, al contenimento delle emissioni inquinanti e al miglioramento del comfort degli spazi interni. L’opera si inserisce nel più ampio percorso di transizione ecologica intrapreso dal Comune, con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio pubblico.

Il progetto prevede la coibentazione dell’involucro edilizio dello stabile, con l’obiettivo di incrementarne l’efficienza energetica e diminuire il fabbisogno di energia primaria. Oltre ai benefici ambientali, l’intervento porterà effetti positivi anche sul piano economico, grazie a una significativa riduzione dei costi di gestione e riscaldamento.

I lavori sono finanziati attraverso il bando P.R. Liguria FESR 2021-2027, Azione 5.2.1, dedicato alla promozione dell’eco-efficienza negli edifici pubblici dei Comuni liguri delle nuove aree interne. La domanda di agevolazione è stata presentata dal Comune di Altare e il progetto, sostenuto da FILSE, ha un valore complessivo di 116.403,21 euro, senza necessità di cofinanziamento. Un investimento che conferma il ruolo attivo anche dei piccoli Comuni nelle politiche ambientali e nella sfida climatica.