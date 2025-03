Giudice Sportivo, Promozione. Tanti big savonesi squalificati, le sanzioni nei due gironi liguri

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 9/3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI



In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 20/3/2025

ADAMOLI GELASIO (LITTLE CLUB JAMES)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MASSULLO GIANFRANCO (VENTIMIGLIACALCIO)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BERTOZZI FILIPPO (FINALE)

PULSONI STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)

Infrazione rilevata da parte di un A.A.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VIGNOLA MATTEO (CERIALE PROGETTO CALCIO)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

NDIAYE MOHAMET AURO LA (MILLESIMO CALCIO)

DI LISI SIMONE (SAMMARGHERITESE 1903)

GALLUCCIO DANIELE (SESTRESE BOR. 1919)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GHIGLIAZZA JACOPO (ALBISSOLE 1909)

ORLANDO WALTER (ARGENTINA ARMA)

YMERI ARTURO (BUSALLA CALCIO)

GHIRLANDA FRANCESCO (CALVARESE 1923)

PRATO FABIO (CARCARESE)

BONACORSI ALESSANDRO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

ARZARELLO DARIO (FINALE)

BARBETTI FEDERICO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

CAPPANNELLI MARCO (LEGINO 1910)

ROSSETTI NICOLO (LITTLE CLUB JAMES)

CASANOVA ALESSANDRO (SAMMARGHERITESE 1903)

MONTECUCCO PAOLO (SAN CIPRIANO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SANNINO ALESSIO (CELLA 1956)

VINCI ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

LERTOLA SAMUELE (INTERCOMUNALE BEVERINO)

GARAVENTA GIACOMO (LITTLE CLUB JAMES)

PARISE LUCA (LITTLE CLUB JAMES)

BALLANI NICHOLAS (MAGRA AZZURRI)

CASELLA DANIELE (SAN DESIDERIO)

OTTOGALLI MATTEO (SUPERBA CALCIO 2017)

MADAFFERI MARCO (VENTIMIGLIACALCIO)

VERARDI NICOLO (VENTIMIGLIACALCIO)



AMMONIZIONE (XI INFR)

FAVORITO PIETRO (ALBISSOLE 1909)



AMMONIZIONE (VIII INFR)

GRASSI GIORGIO (CELLA 1956)

KACELLARI RICARD (CERIALE PROGETTO CALCIO)

NOGA SABINIANO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

MOGGIA SEBASTIANO (LEVANTO CALCIO)

LIGUORI LORENZO (SUPERBA CALCIO 2017)

RASO ANDREA (SUPERBA CALCIO 2017)



AMMONIZIONE (VII INFR)

MICELI ARMANDO (ARGENTINA ARMA)

GATTULLI GIANLUCA (BUSALLA CALCIO)

RENDA LEONARDO (FINALE)

SIDDI GABRIELE (LITTLE CLUB JAMES)

BARABINO NICCOLO (MAGRA AZZURRI)

MORIELLI RICCARDO (NEW BRAGNO CALCIO)

BACIGALUPO GIACOMO (PANCHINA)

DELFINO ENRICO (PONTELUNGO 1949)

BRUZZESE JACOPO (SAN CIPRIANO)

OCCHIPINTI ANDREA (SAN DESIDERIO)

BASTITA MATTEO (VENTIMIGLIACALCIO)



AMMONIZIONE (VI INFR)

PEDACI LUIGI (CANALETTO SEPOR)

ALCAMO DANIELE (INTERCOMUNALE BEVERINO)

BONATI GIOVANNI (LEVANTO CALCIO)

CINARDO SIMONE (LITTLE CLUB JAMES)

CALANDRINO MATTEO (PONTELUNGO 1949)

MARQUEZ MANUEL (PONTELUNGO 1949)

FIORUCCI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)

LANZA FILIPPO (SESTRESE BOR. 1919)



AMMONIZIONE (III INFR)

BORTOLAI LUCA (BUSALLA CALCIO)

VIGNOLO FILIPPO (BUSALLA CALCIO)

CAMPAGNI FEDERICO (CANALETTO SEPOR)

MOTTA FILIPPO (CAPERANESE 2015)

FALLI LEONARDO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BERTOZZI FILIPPO (FINALE)

ERANIO LORENZO (LITTLE CLUB JAMES)

PALUMBO LUCA (NEW BRAGNO CALCIO)

VASIUNIN IVAN (NEW BRAGNO CALCIO)

CINEFRA LORIS (PANCHINA)

LONGINOTTI TOMMASO (PANCHINA)

RAFFO NICOLA (PANCHINA)

VIRTUOSI ANDREA (SAMMARGHERITESE 1903)

SARPA EMANUELE (SAMPIERDARENESE)

ALESSO DAVIDE (SAN CIPRIANO)

MESSINA ANDREA (SAN CIPRIANO)

ROSASCO TOMMASO (SAN CIPRIANO)

FERRARI FEDERICO (SAN DESIDERIO)

PALMISANO DANIEL (SUPERBA CALCIO 2017)

LUCA FRANCESCO (TARROS SARZANESE SRL)

MAZZI TOMMASO (TARROS SARZANESE SRL)

MUSETTI LUCA (TARROS SARZANESE SRL)



AMMONIZIONE (II INFR)

CECCHINI MATTIA (ARGENTINA ARMA)

VENTURINI GIANMARCO (CANALETTO SEPOR)

VIERCI GIANNI REI (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CAMARA KABINE (FOLLO FOOTBALL CLUB)

GUGLIELMI LUCA (FORZA E CORAGGIO)

MATA ERALDI (LEGINO 1910)

FOSSATI SAMUELE (LITTLE CLUB JAMES)

BIANCHI GABRIEL (MAGRA AZZURRI)

PELLEGRI ALESSIO (MAGRA AZZURRI)

DAGNINO SIMONE (SAN CIPRIANO)

PEIROTTI MICHELE (SUPERBA CALCIO 2017)



AMMONIZIONE (I INFR)

MINUTO FEDERICO (ALBISSOLE 1909)

ODDONE MATTEO (ARGENTINA ARMA)

CASTELLINI LEONARDO (CAPERANESE 2015)

PIZZORNO ENRICO (CELLA 1956)

PISACANE MANUEL (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

MAGGIORE GIACOMO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

VILLA FILIPPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

FERRARA SIMONE (LEGINO 1910)

MONTEVERDE ANDREA (PANCHINA)

AGOSTA ALESSANDRO (SAMMARGHERITESE 1903)

SOMMARIVA ALESSIO (SUPERBA CALCIO 2017)