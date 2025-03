Savona, un 2025 di eventi per festeggiare i 100 anni della fondazione della APD Canottieri Sabazia

Un calendario ricco di appuntamenti sportivi, compresi eventi di livello nazionale, per celebrare il centenario della storica associazione APD Canottieri Sabazia. La giunta comunale ha approvato lo stanziamento di 9.000 euro per sostenere l'associazione nell'organizzazione di eventi sportivi per celebrare il centesimo compleanno. Eventi che saranno realizzati nell’arco del 2025.

L'assessorato allo Sport sosterrà infatti il Campionato Regionale Indoor di canoa, il Campionato Ligure di canoa MT 500, la partecipazione alla Vogalonga di Venezia, il Campionato Ligure MT 500, il campus di Osiglia, il 45° Trofeo Presidente della Repubblica e la Coppa Liguria di canoa polo.

"Le manifestazioni – spiega il Comune – hanno lo scopo di promuovere lo sport della canoa tra i giovani e, in occasione dei festeggiamenti per i 100 anni dalla fondazione, portare a Savona eventi nazionali della FICK (Federazione Italiana Canoa e Kayak)".

Le manifestazioni saranno aperte a tutta la cittadinanza. Il Comune, che in passato ha concesso il patrocinio "considerato il positivo ritorno d'immagine per la Città di Savona non solo ai fini sportivi, ma anche turistici e commerciali grazie alla spettacolarità degli eventi", ha deciso quest'anno di sostenere economicamente gli eventi.