Calcio | Serie D. Vado a Imperia e Ligorna a Sestri, il Celle Varazze cerca il bottino pieno contro la Lavagnese

E' in arrivo una di quelle domeniche che potrebbe rappresentare uno snodo importante nella dinamica del campionato.
Tanti sono gli incroci da non sottovalutare, soprattutto per le liguri.
Il Vado (ulteriormente rinforzato da Gattuso e Bonotto) è atteso al Ciccione dall'Imperia, mentre il Ligorna, forte di due pullman di tifosi organizzati dal club, dovrà superare un Sestri Levante reduce da un filotto importante di vittorie consecutive.
Il Celle Varazze torna all'Olmo - Ferro per replicare il successo contro il Gozzano, nello scontro diretto con la Lavagnese di Manuel Scalise. Partita dal peso specifico non indifferente in chiave salvezza anche ad Asti per la Cairese di Roberto Floris.