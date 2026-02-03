“New Fighter” conquista Albenga: la città si riscopre capitale degli sport da combattimento

Si è conclusa con grande successo New Fighter, la manifestazione sportiva che si è svolta domenica 1 febbraio ad Albenga che ancora una volta si conferma punto di riferimento per lo sport, in particolare per le discipline da combattimento su tatami e ring.

“Eventi come New Fighter – afferma il sindaco Riccardo Tomatis – dimostrano come Albenga sia una città capace di accogliere e valorizzare manifestazioni sportive di alto livello, coniugando qualità organizzativa, partecipazione e attenzione ai giovani. Lo sport rappresenta per la nostra comunità un importante strumento educativo, di inclusione, di crescita sociale e anche di promozione turistica, infatti in occasione di questo evento sportivo erano presenti tantissimi giovani atleti con le loro famiglie sul nostro territorio. Continueremo a sostenere iniziative che rafforzano il ruolo di Albenga nel panorama sportivo regionale e nazionale”.

L’evento ha evidenziato la vitalità del movimento ligure degli sport da combattimento, frutto del lavoro costante del circuito Kombat Tour Italia, realtà sempre più radicata sul territorio regionale e cresciuta nel tempo anche grazie all’impegno dei responsabili dei settori sportivo e formativo. Un progetto che promuove una Liguria attiva e dinamica, riconosciuto dall’Ente Sportivo MSP Italia, organismo riconosciuto dal CONI, sotto la presidenza di Silvia Berardi, da anni amministratrice del circuito Kombat Tour Italia.

La manifestazione, organizzata dall’ASD Sport Savona Team grazie al lavoro di Dibari e Sabrina Bernardi, ha registrato una straordinaria partecipazione di atleti provenienti non solo dalla Liguria, ma anche dal Piemonte e da numerose altre regioni italiane, confermando il valore e l’attrattività dell’evento a livello interregionale.

Protagonisti assoluti della giornata sono stati oltre 250 atleti, dai più giovani ai più esperti, impegnati in diverse discipline tra cui Kickboxing, K1, Boxe, Savate e Muay Thai, in un clima di sana competizione, rispetto e crescita sportiva. Particolare attenzione è stata dedicata ai giovani, vero cuore pulsante del movimento, che hanno potuto vivere un’importante esperienza formativa e sportiva.

La manifestazione ha incluso anche la gara ordinaria di pugilato federale FPI, con il coinvolgimento degli atleti della serata, arricchendo ulteriormente il programma tecnico e offrendo al pubblico incontri di alto livello.

New Fighter si conferma così un appuntamento di grande valore sportivo e sociale, capace di promuovere lo sport come strumento educativo, aggregativo e di crescita, rafforzando il ruolo di Albenga e della Liguria nel panorama nazionale degli sport da combattimento.

Lo sguardo è ora rivolto al futuro: il prossimo appuntamento è fissato per sabato 22 marzo 2026, quando il circuito Kombat Tour Italia farà tappa, come di consueto, nella prestigiosa cornice del Casinò di Sanremo, per un nuovo evento che si preannuncia di alto profilo tecnico e organizzativo, confermando la Liguria come territorio centrale nel panorama nazionale degli sport da combattimento.