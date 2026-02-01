 / Altri sport

Allerta Meteo | Neve in arrivo nell'entroterra savonese, emanato il livello giallo

Scatterà dalle ore 21 di domani, lunedì 2 febbraio

Arpal ha emesso allerta gialla per neve sui versanti padani di ponente (Zona D, che include l’entroterra savonese fino alla Val Bormida e la Valle Stura) dalle ore 21 di domani, lunedì 2 febbraio.

Situazione meteo

Nella giornata di lunedì sono previste nubi e precipitazioni sparse su tutta la regione. Dal pomeriggio le piogge diventeranno più diffuse, con abbassamento dello zero termico nelle zone interne.

Neve e ghiaccio

In serata sono attese deboli nevicate nell’entroterra, con quota neve in calo fino al suolo su Zona D, parte orientale di Zona E e interno di Zona B. Possibili fenomeni di gelicidio o pioggia congelantesi.

Le nevicate proseguiranno anche nella notte e nella mattina di martedì 3 febbraio. Sul centro della regione piogge deboli o moderate.

Possibile disagio per freddo, soprattutto nell’interno.

