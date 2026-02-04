I campionissimi della Mtb tornano a Campochiesa: attesa per la Xco Coppa Città di Albenga

Albenga si prepara ad accogliere nuovamente il grande spettacolo della mountain bike internazionale.

Nel primo weekend di marzo, dal 6 all’8 marzo, la città savonese tornerà a essere uno dei principali palcoscenici mondiali del cross country olimpico con l’XCO Coppa Città di Albenga, appuntamento ormai consolidato nel calendario delle grandi competizioni su due ruote.

Da anni Albenga rappresenta una tappa privilegiata per i migliori atleti della disciplina, che scelgono la gara ligure come esordio stagionale ad alto livello in vista della Coppa del Mondo e dei principali eventi titolati. Un ruolo confermato anche dai risultati delle passate edizioni: nel 2025, ad esempio, a imporsi fu il pluricampione olimpico e mondiale Nino Schurter, all’ultimo anno della sua straordinaria carriera.

Il programma prevede tre giorni di gare, con le prove assolute al sabato e, alla domenica, le categorie giovanili – valide per il Campionato Italiano di società (unica gara in Italia sarà quella di Albenga) – e le competizioni amatoriali.

L’evento sarà inoltre la seconda tappa dell’Italia Bike Cup, il circuito internazionale che riunisce i principali appuntamenti di cross country del calendario italiano.

Teatro della manifestazione sarà il percorso permanente di Campochiesa, ormai considerato un’icona della mountain bike italiana e frequentato dagli appassionati durante tutto l’anno. Il circuito misura 4,8 chilometri, con un dislivello di 83 metri, e presenta numerosi tratti tecnici che mettono alla prova le capacità atletiche e di guida degli atleti.

Di assoluto livello il parterre degli atleti annunciati, che conferma la qualità internazionale dell’evento. Tra i protagonisti attesi figurano Alessandra Keller (Elite Women) e, tra gli uomini, Mathias Flückiger, Vital Albin, Lars Forster (Team Wilier), Simone Avondetto, vicecampione del mondo (Team Scott), Bjorn Riley, campione degli Stati Uniti, e Andri Frischknecht.

“La presenza ad Albenga di alcuni tra i più forti atleti al mondo – commenta il sindaco Riccardo Tomatis - conferma l’altissima qualità di un evento che da anni si ripete nella nostra città e che continua a crescere, sia dal punto di vista sportivo sia sotto il profilo dell’organizzazione e dell’attrattività. Ringrazio Alessandro Saccu e la società Ucla 1991 per la costante collaborazione e per il grande lavoro svolto, che permette ad Albenga di essere riconosciuta sempre più come punto di riferimento per lo sport e per il ciclismo a livello nazionale e internazionale”.

Un ruolo che la città consoliderà ulteriormente nel mese di marzo: oltre all’XCO Coppa Città di Albenga, il territorio ospiterà infatti anche la partenza del Trofeo Laigueglia e il passaggio della Milano-Sanremo, confermandosi protagonista di un periodo di grande visibilità legato al ciclismo di alto livello.

Per la XCO Città di Albenga le iscrizioni sono già aperte. Per informazioni: Ucla 1991 – Team Thömus maxon www.ucla1991.com