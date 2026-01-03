In bicicletta da Andora ad Albenga per donare una piccola fionda carica di ricordi (FOTO)

Una donazione speciale, arrivata… a colpi di pedale. Tra le prime fionde entrate a far parte della collezione del Piccolo Museo della Fionda di Albenga nel 2026 ce n’è una che racconta molto più di un semplice oggetto: è la storia di un viaggio, della memoria e di un legame profondo con l’infanzia.

Protagonista è Pino, padovano classe 1958, che durante una vacanza ad Andora ha deciso di raggiungere Albenga in bicicletta per consegnare personalmente una piccola fionda in metallo, parzialmente rivestita in pelle. Un gesto semplice ma carico di significato, che ha colpito i visitatori e i volontari del museo.

La fionda, infatti, è un autentico frammento di vita. «Da bambino – racconta Pino – come tanti della mia generazione mi divertivo con una fiondina. Non facevo danni, ma a mia nonna non piaceva molto e un giorno, avevo nove anni, me la sequestrò». Da allora l’oggetto sembrava scomparso per sempre.

La sorpresa è arrivata decenni dopo. Riordinando gli effetti personali della nonna, Pino ha ritrovato inaspettatamente la fionda della sua infanzia: «Sono passati quasi quarant’anni. Rivederla è stato un tuffo nella memoria, con un sorriso e anche una lacrima». Da qui la decisione di non chiuderla in un cassetto, ma di affidarla a un luogo capace di valorizzarne la storia.

Così è nata l’idea della donazione al PMF di Albenga, raggiunto non in auto, ma in bicicletta, trasformando la consegna in un piccolo pellegrinaggio laico tra passato e presente. «Sono felice che ora sia esposta e conservata qui – conclude – ogni volta che passerò da Albenga tornerò a vederla: per me rappresenta un pezzo felice della mia vita».



