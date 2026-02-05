Giudice Sportivo | Prima Categoria. Sconfitta a tavolino e squalifiche pesanti per il Bordighera, multato anche il Dego

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 1/ 2/2026
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 1/ 2/2026 BORDIGHERA SANT AMPELIO - BORGHETTO 1968
Il GS
Visto il referto di gara dal quale emerge che la gara veniva definitivamente sospesa per l'abbandono del campo da parte della BORDIGHERA SANT'AMPELIO al minuto 36 st sul punteggio di 0 a 4 in favore della società BORGHETTO S.S. 1968;
Osservato che la sospensione è da imputarsi alla scelta della società BORDIGHERA SANT'AMPELIO;
Visto l'art. 10 CDS
PQM Dispone:
Di assegnare la vittoria per la gara in questione in favore della società BORGHETTO S.S. 1968 con il punteggio di 0 a 4;
Di infliggere alla società BORDIGHERA SANT'AMPELIO sanzione dell'ammenda di Euro 150,00 (centocinquanta/00) a titolo di responsabilità oggettiva;
Di inibire fino al 05.03.2026 il dirigente accompagnatore Morabito Andrea il quale ha consentito l'abbandono dal TDG della propria squadra.
GARE DEL 31/ 1/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 19/ 2/2026
GALLUZZO LUIGI (VALSECCA SPORT & FUN)
AMMONIZIONE (I INFR)
GRANARA ALESSIO (TORRIGLIA 1977)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 19/ 2/2026
NERVI MAURIZIO (ROSSIGLIONESE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
MORBELLI ALESSANDRO (VELOCE 1910)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MONACO GIOVANNI (BOLZANETESE VIRTUS)
AMMONIZIONE (I INFR)
MUZIO FABIO (COGORNESE)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
ALBANESE GABRIELE (VALSECCA SPORT & FUN)
Al 54' st, colpiva a gioco fermo con una borraccia la testa di un avversario senza provocare conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CASTAGNOLA DAVIDE (ATLETICO CASARZA LIGURE)
Sanzione ridotta siccome interveniva per difendere un compagno sebbene non giustifichi la condotta tenuta.
BARBIERI ANDREA (BOLANESE)
TARAVELLA LUCA (VALSECCA SPORT & FUN)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CANELLA FRANCESCO (BORGO RAPALLO 98)
STRUVALDI ROBERTO (VALSECCA SPORT & FUN)
DEBENEDETTI MARCO (VELOCE 1910)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
CASU FEDERICO (ATLETICO CASARZA LIGURE)
PARODI EDOARDO (ATLETICO QUARTO)
POZZATI LUCA (AUDACE CAMPOMORONE)
SOMMOVIGO GIANMARCO (BOLANESE)
DODERO MATTEO (PRIARUGGIA G.MORA)
FRATERRIGO DARIO (TORRIGLIA 1977)
LUME RICCARDO (VALSECCA SPORT & FUN)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
ROGAI ANDREA (CELLA 1956)
SALONI FILIPPO (RIOMAIOR 1965)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GIUDICE MATTEO (ATLETICO QUARTO)
CASTELLANOTTI DAVIDE (BOLANESE)
MAGNASCO GIANLUCA (BORGORATTI)
MOLINELLI MATTIA (COGORNESE)
PIMENTEL GIANMARCO (COGORNESE)
SPADONI EDOARDO (PANCHINA)
MOSCHILLO MARCO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
PESTARINO STEFANO (VALSECCA SPORT & FUN)
ESPOSITO CLAUDIO (VELOCE 1910)
AMMONIZIONE (VII INFR)
MACCHIONI ROBERTO (FORZA E CORAGGIO)
SORBARA MANUEL (ROSSIGLIONESE)
CASELLI MANUEL (SAN LORENZO DELLA COSTA)
ALBANESE GABRIELE (VALSECCA SPORT & FUN)
AMMONIZIONE (VI INFR)
MATALONI DAVIDE (BOLZANETESE VIRTUS)
CIUFFI JACOPO (BORGO RAPALLO 98)
GRILLI MIRKO (BORGO RAPALLO 98)
EL HAMLACHI MOHAMED MEHDI (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
DE MARTINI ALESSANDRO (F.C.LAVAGNA 2.0)
AMMONIZIONE (III INFR)
PRESI MATTIA (ATLETICO CASARZA LIGURE)
BOSSI FEDERICO (BARGAGLI SAN SIRO)
FIOCCHI MANUEL (FORZA E CORAGGIO)
VERDIANI ENRICO (PRIARUGGIA G.MORA)
FAZIO MATTEO (RIOMAIOR 1965)
ALLOISIO EDOARDO (ROSSIGLIONESE)
MARINO DAVIDE (ROSSIGLIONESE)
GOTTINGI ALESSANDRO (TORRIGLIA 1977)
MATAROZZO MATTEO (TORRIGLIA 1977)
TROCINO NICOLO (TORRIGLIA 1977)
GUARCO SIMONE (VELOCE 1910)
AMMONIZIONE (II INFR)
DELLA GIOVANNA LUCA (BARGAGLI SAN SIRO)
DASCANIO LEONARDO (BOLANESE)
PANETTA LEONARDO (BORGORATTI)
GRASSI GIORGIO (CELLA 1956)
MARCHINI FILIPPO (FORZA E CORAGGIO)
SHAHAJ MARTIN (RABONA VIA DELLACCIAIO)
BARTOLETTI CHRISTIAN (RIOMAIOR 1965)
CARDILLO UMBERTO (VALSECCA SPORT & FUN) 53/27
AMMONIZIONE (I INFR)
BETTALLI NICOLO (ATLETICO QUARTO)
EL CAIDI MUSTAPHA (AUDACE CAMPOMORONE)
BORTOLINI EMANUELE (BORGO INCROCIATI)
MAZZOTTI JORDAN (BORGORATTI)
ZENDRINI LORENZO (BORGORATTI)
AGRIFOGLI SAMUELE (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
PLICANTI ALESSIO (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
SALA IACOPO (F.C.LAVAGNA 2.0)
PERUCCHIO LUCA (OLIMPIC 1971)
TURCATO LORENZO (PANCHINA)
AVELLANO DAVIDE (PSM RAPALLO)
GARE DEL 1/ 2/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
PERDITA DELLA GARA:
BORDIGHERA SANT AMPELIO
AMMENDA
Euro 250,00 CADIMARE CALCIO
Per la condotta dei propri sostenitori i quali dopo la prima rete subita rivolgevano al ddg espressioni ingiuriose e minacciose,quindi all'espulsione di un giocatore della propria squadra,tiravano due sassi di piccole dimensioni verso il ddg senza colpirlo.
Euro 150,00 BORDIGHERA SANT AMPELIO
Euro 150,00 DEGO CALCIO
Per la condotta dei propri sostenitori i quali a fine gara, sostando dal cancello di accesso alla zona degli spogliatoi,rivolgevano al ddg espressioni ingiuriose e minacciose.
Euro 50,00 POLIS. PIEVE LIGURE
Per la mancanza del tabellone per le sostituzioni.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 5/ 3/2026
MORABITO ANDREA (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 19/ 2/2026
PANNUCCIO CARMELO (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
BASSO ALESSIO (CADIMARE CALCIO)
Sanzione ridotta per le scuse presentate a fine gara.
AMMONIZIONE (II INFR)
LUCIA ALESSIO (OLD BOYS RENSEN)
AMMONIZIONE (I INFR)
STAGNARO BORIS (CASARZA LIGURE)
DOMENICONI ANDREA (DEGO CALCIO)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 19/ 2/2026
BAZZIGALUPI ALEXSANDRO (MULTEDO 1930)
PRUNECCHI MARCO (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
SQUALIFICA PER UNA GARA
CHIARLONE LORIS (CENGIO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
BOTTARO CLAUDIO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
AMMONIZIONE (III INFR)
BAZZIGALUPI ALEXSANDRO (MULTEDO 1930)
AMMONIZIONE (II INFR)
CASELLA MASSIMILIANO (ONEGLIA CALCIO)
PISANO DAVIDE (SPERANZA 1912 F.C.)
AMMONIZIONE (I INFR)
ORLANDO ROCCO (PEGLIESE)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
RONDELLI MATTIA (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
Al 35' st, al momento dell'assegnazione di un calcio di punizione a favore della sua squadra rivolgeva al ddg un'espressione gravemente ingiuriosa.
SCORTICHINI ANDREA (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
Alla notifica del provvedimento di espulsione nei confronti di un compagno rivolgeva al ddg un'espressione minacciosa, quindi tentava di avvicinarlo con il chiaro intento di aggredirlo fisicamente; non vi riusciva venendo bloccato dai compagni.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
DESOGUS DIEGO (CADIMARE CALCIO)
Nonostante i ripetuti avvertimenti rivolgeva al ddg un'espressione ingiuriosa(sanzione ridotta per la tenuità dell'espressione usata).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
LAZZARI SETTEMBRINO (BRU.BORG.LUX)
GALLI FILIPPO (CEPARANA CALCIO)
MUSSO RICCARDO (PEGLIESE)
ROLANDELLI DIEGO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
MARCATO ALBERTO (VOLTRI 87)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MUSUMARRA LUCA (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
GALANTE TOMMASO (ONEGLIA CALCIO)
PASQUINO SIMONE (SPERANZA 1912 F.C.)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
SALANI PIETRO (ALTARESE 1929)
PIAZZA CHRISTOPHER (CADIMARE CALCIO)
AIELLO ANTONIO (CAMPESE F.B.C.)
GILLARDO RODERIC (CENGIO)
CARIATI DOMENICO (CEPARANA CALCIO)
FERRARO CRISTIAN (DEGO CALCIO)
BUCCHIERI MATTEO (MULTEDO 1930)
DE MATTEIS SIMONE (ONEGLIA CALCIO)
MACALUSO ANDREA (ONEGLIA CALCIO)
CHIAPPORI DANIEL (PEGLIESE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
GRECO DAVIDE (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
OLIVERI EMANUELE (CAMPOROSSO)
PADI NICOLO (CASARZA LIGURE)
FIORITO SIMONE (CEPARANA CALCIO)
DOCI GENTIAN (DEGO CALCIO)
PILON DAVIDE (G.S. GRANAROLO)
OBINO LUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
LAZZONI FEDERICO (LERICI F.C.)
ROSSO RICCARDO (OSPEDALETTI CALCIO)
ALO SIMONE (SPERANZA 1912 F.C.)
CALORI FEDERICO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
SIRI MASSIMO (VIRTUS DON BOSCO)
BURDISSO SIMONE (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
PELLISTRI FEDERICO (BRU.BORG.LUX)
CONCOLINO GIACOMO (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE (VII INFR)
MARQUEZ MANUEL (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
ROBALDO MATTEO (ALTARESE 1929)
BANCHIERI EDOARDO (CAMPESE F.B.C.)
BRIGNONE ANDREA (DEGO CALCIO)
LATTANZI PIETRO (LERICI F.C.)
EMINENTE GIORGIO (MAROLACQUASANTA)
COZZI ROBERTO (VIRTUS DON BOSCO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
MOUSSAVI SEYED NADER (CADIMARE CALCIO)
BERTANO SIMONE (CEPARANA CALCIO)
TERMINELLO ALESSANDRO (CEPARANA CALCIO)
PELLEGRINO GILBERTO (ONEGLIA CALCIO)
ZITO FRANCESCO (OSPEDALETTI CALCIO)
MECHERINI ALESSIO (RICCO LE RONDINI)
BACIGALUPO GIACOMO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
SCARDIGNO GIOVANNI (VECCHIO CASTAGNA Q.)
CASSINI VALENTINO (VENTIMIGLIACALCIO)
GRUTTA MARCO (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE (III INFR)
CROVELLA LUCA (ALTARESE 1929)
CAVASSA GIANLUIGI (ANDORA 1966)
DE BONI LEONARDO PAOLO (ANDORA 1966)
AGOSTINO FEDERICO (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
ZOLLA RICCARDO (CASARZA LIGURE)
BRAGLIA DAVIDE (CEPARANA CALCIO)
MELLO BONFIM GABRIEL (DINAMO SANTIAGO)
AMOAKO ERIC (G.S. GRANAROLO)
BENESKHOUNE YOUNES (G.S. GRANAROLO)
MANTINEO TOMMASO (G.S. GRANAROLO)
AVIGNONE ROCCO MARIA (GOLFO DIANESE 1923)
FOLCO ALESSANDRO (GOLFO DIANESE 1923)
FACCHINETTI FILIPPO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
PATERNO DAVIDE (LERICI F.C.)
SELIMI SAURO (LERICI F.C.)
ODONE BARTOLOMEO (MAROLACQUASANTA)
BISIO ANDREA (MULTEDO 1930)
PARODI JACOPO (MULTEDO 1930)
CRAVIOTTO FILIPPO (OLD BOYS RENSEN)
PICCARDO MATTEO (OLD BOYS RENSEN)
CAMPICIANO EDOARDO (POLIS. PIEVE LIGURE)
LORENZINI SEBASTIANO (RICCO LE RONDINI)
BENZYANE HERRERA ISMAIL (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
LODOVICI NICOLO (VENTIMIGLIACALCIO)
PERRONE EDOARDO (VIRTUS DON BOSCO)
AMMONIZIONE (II INFR)
NDIAYE PAPA NDONGO (ALTARESE 1929)
PUGLIA MARTIN (ALTARESE 1929)
DELFINO LUCA (ANDORA 1966)
BIANCHERI LUCA (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
CONDRO STEFANO (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
SCALI ANDREA (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
BLEVE FRANCESCO (BRU.BORG.LUX)
BRANDA DAVIDE (CAMPESE F.B.C.)
CASCINA SALVATORE (CAMPOROSSO)
GAYUBO SANZ JOAN (CISANO)
METALLA ELVIS (DEGO CALCIO)
NDIAYE ALPHONSE ARMAND (DINAMO SANTIAGO)
CORRADI EDOARDO (G.S. GRANAROLO)
STURLESE LUCA (LERICI F.C.)
GIULIANINO ROBERTO (MULTEDO 1930)
VIGNON LORENZO (MULTEDO 1930) 53/29
PAINI GIANLUCA (OLD BOYS RENSEN)
CALDERONE PAOLO (OSPEDALETTI CALCIO)
ARRACHE MOHAMED (PEGLIESE)
PAGANINI LORENZO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
FROSIO ANDREA (SPERANZA 1912 F.C.)
CAFFERATA SIMONE (SPORTING CLUB AURORA 1975)
MAGGIORE ALESSANDRO (VIRTUS DON BOSCO)
VIRGA FEDERICO (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
AKKIOUI MOHAMMED AMINE (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
SCORTICHINI ANDREA (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
SILVETTI MATTIA (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
PARADISI LUCA (BORGHETTO 1968)
MONTALI ELIA (CADIMARE CALCIO)
SANGUINETI FEDERICO (CASARZA LIGURE)
DE MATTEIS LUCA (CENGIO)
SUSO KEMO (CEPARANA CALCIO)
TOMAO LUCA (CISANO)
DIENE PAPA DEMBA THIA (DINAMO SANTIAGO)
SARTORI GABRIELE (DINAMO SANTIAGO)
CAROGLIO FEDERICO (G.S. GRANAROLO)
CARRATINO PIETRO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
PAPARCONE ALESSIO (MAROLACQUASANTA)
BRUNO MATTIA (MULTEDO 1930)
GRAVANO FILIPPO (PEGLIESE)
NASSANO NICOLO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
GIANELLI EDOARDO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
DANNA ENRICO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
REBOTTARO MATTEO (VIRTUS DON BOSCO)
SABALLY IBRAHIM (VIRTUS DON BOSCO)
TREVISIOL PIETRO (VIRTUS DON BOSCO)