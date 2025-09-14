Calcio. Eccellenza. Subito Pietra Ligure - Millesimo, Carcarese e S.F. Loano si testano contro Golfo Pro Recco e Genova Calcio

Il tempo delle previsioni e degli obiettivi dichiarati è finito, da oggi le sedici squadre iscritte al campionato di Eccellenza dovranno trasformare le parole in fatti.
Alle 15:00 scatterà infatti una delle stagioni sulla carta più equilibrate, con i club della nostra provincia pronte a recitare un ruolo da protagonista: tra di esse anche Pietra Ligure e dal Millesimo, subito l'una di fronte all'altra al "Devincenzi".
I biancocelesti arrivano da un percorso di forte consolidamento nella categoria e l'ottima campagna acquisti estiva ha posto i pietresi di Moraglia tra le candidate più serie al salto in Serie D, ma attenzione ai giallorossi, candidati al ruolo di matricola terribile dopo l'importante sessione di rafforzamento orchestrata dal neo ds Marotta.
Anche la Carcarese ha festeggiato l'approdo al massimo campionato regionale pochi mesi fa, puntando a una campagna di mercato. Il primo obiettivo dei si chiama salvezza e il match interno contro il Golfo Pro Recco rappresenta la prima tappa del percorso biancorosso.
Inizierà invece dal Ferrando di Genova il cammino della San Francesco Loano. Subito un big match per i rossoblu di Lupo, reduci da un'estate ricca di novità, a partire dall'arrivo in panchina dell'ex allenatore di Albenga e Imperia. Rientrare all'Ellena con un risultato utile rappresenterebbe una bella dose di fiducia per Auteri e compagni, tenendo conto della caratura della rosa a disposizione della Genova Calcio.