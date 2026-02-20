Calcio | Il CR Liguria conferma gli under in Eccellenza e Promozione: "Una misura per permettere ai giovani di crescere e diventare patrimonio dei club liguri"

La nota ufficiale del CR Liguria

"Il Comitato Regionale LND della Liguria ha recentemente diramato ufficialmente le nuove disposizioni relative all’obbligo di impiego dei calciatori di prestabilite fasce d’età nei campionati regionali, con l’obiettivo di continuare a sostenere, in modo concreto, la crescita del movimento e la valorizzazione dei giovani sul territorio.

In vista della stagione sportiva 2026/2027, per i Campionati di Eccellenza e Promozione, infatti, è stato deliberato l’obbligo di impiegare stabilmente due giovani calciatori, uno nato dal 1° gennaio 2007 in poi e uno nato dal 1° gennaio 2008 in poi.

Per il Campionato di Prima Categoria, sempre con riferimento alla stagione sportiva 2026/2027, il Comitato Regionale ha invece deliberato l’assenza di un obbligo di impiego. Una scelta che si inserisce in un quadro più ampio di riflessione sul percorso formativo e competitivo dei giovani, con l’intento di valorizzare maggiormente l’attività Under 21, favorendone lo sviluppo anche attraverso soluzioni organizzative che ne rendano più efficace la diffusione e la partecipazione sul territorio.

Con queste decisioni il Comitato Regionale LND della Liguria ribadisce la volontà di coniugare competitività e progettualità, tutelando l’equilibrio dei campionati e, allo stesso tempo, rafforzando una cultura sportiva che metta i giovani nelle condizioni di crescere, giocare e diventare patrimonio stabile delle società liguri."