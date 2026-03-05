Settimana glamour per la Sanremese con l'arrivo del Festival, frenano in contemporanea Ligorna e Vado

Contro l'Asti la Sanremese non è riuscita a prolungare il proprio filotto di successi, ma per i matuziani si è chiusa una settimana comunque ricca di emozioni.
Il Festival ha infatti permesso al club del presidente Masu di proseguire nella propria opera di marketing, tra le maglie personalizzate per la kermesse canora e la presenza al Comunale di grandi stelle del calcio.
Ne abbiamo discusso insieme al direttore dell'area tecnica, Marcello Panuccio, volgendo anche uno sguardo al campionato, dopo la sconfitte incassate da Ligorna e Vado alla vigilia dello scontro diretto tra le prime della classe.