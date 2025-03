Ceriale, Mambrin non butta via tutto dalla sconfitta con la Sestrese: "Dalla ripresa un segnale per i ragazzi" (VIDEO)

Nonostante la sconfitta casalinga per 1-2, è un Ceriale che esce a testa alta dalla sfida con la Sestrese anche se per mister Mambrin qualche rammarico c'è.

E' stato il tecnico dei biancoblu ingauni a commentare la gara che i genovesi hanno indirizzato a loro favore nel primo tempo, complici alcune disattenzioni dei padroni di casa che ne hanno compromesso l'esito per Andreetto e compagni.

"Andiamo a casa a mani vuote, ma sereni, perché abbiamo messo in difficoltà una squadra forte. Però non si possono concedere due gol così" ha commenta l’allenatore, trovando segnali positivi nella ripresa. "Questo - aggiunge Mambrin - dev'essere un segnale positivo per i ragazzi, che oggi non hanno mollato nulla. Il nostro percorso prosegue, l’obiettivo play-off non deve essere un’ossessione, ma ci siamo anche noi".