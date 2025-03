Albenga, Rossana Lovetere eletta presidente della Consulta dello Sport

Rossana Lovetere è stata eletta presidente della Consulta dello Sport di Albenga. L'elezione è avvenuta nella serata di ieri, mercoledì 12 marzo, durante l'ultima riunione della Consulta, che ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti delle associazioni sportive locali.

Lovetere, figura molto conosciuta nel mondo sportivo albenganese, ha espresso la sua gratitudine per la fiducia accordatale e ha sottolineato l'importanza del ruolo della Consulta nel promuovere e sostenere lo sport nella città.

"Ringrazio tutti i membri della Consulta per la fiducia che mi hanno dimostrato", ha dichiarato Lovetere. "Sono onorata di poter contribuire allo sviluppo dello sport ad Albenga e mi impegnerò al massimo per far sì che la Consulta sia un punto di riferimento per tutte le associazioni sportive del territorio".

Il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis afferma: “A nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera città di Albenga, mi congratulo con Rossana Lovetere per essere stata eletta Presidente della Consulta dello Sport. Sono certo che, con il suo entusiasmo e la sua competenza, saprà svolgere al meglio questo importante compito, promuovendo i valori dello sport e creando nuove opportunità per la crescita della nostra comunità. Le auguro buon lavoro e le assicuro il pieno supporto dell’Amministrazione in questa importante sfida."

Il sindaco ha inoltre sottolineato l'importanza della Consulta dello Sport come organo consultivo e propositivo per l'amministrazione comunale in materia di sport.

"La Consulta è un interlocutore fondamentale per noi", ha dichiarato Tomatis. "Grazie al suo contributo, possiamo conoscere le esigenze delle associazioni sportive e individuare le migliori soluzioni per sostenere lo sport ad Albenga".