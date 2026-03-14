Kombat Team Alassio | Un altro grande traguardo per Alessandro De Blasi, il maestro è stato insignito della Palma di Bronzo al Merito Tecnico

Non è il premio per una singola vittoria, né il trofeo di una stagione fortunata. La Palma di Bronzo al Merito Tecnico, conferita dal CONI Nazionale per l'anno 2024 ad Alessandro De Blasi, è il sigillo su una vita intera dedicata allo sport.

Il riconoscimento è stato comunicato ufficialmente da Roberto Pizzorno, Delegato CONI Point Savona, che nella sua lettera ha sottolineato come la benemerenza voglia attestare, di fronte a tutto il mondo sportivo, i meriti eccezionali dei tecnici che operano con costanza sul territorio.

Ricevere la Palma al Merito Tecnico è un evento tutt'altro che comune. Lo è ancor di più per chi proviene dagli sport da combattimento, discipline che vivono di sudore e sacrificio lontano dai riflettori del grande pubblico.

Per il Maestro del Kombat Team Alassio, questo premio rappresenta la sintesi di anni passati tra palestre, trasferte e allenamenti, dove lo sport ha spesso avuto la priorità su tutto: tempo libero, tranquillità e, talvolta, affetti personali.

"Questa non è solo una soddisfazione personale," ha dichiarato De Blasi, "è un riconoscimento per tutto il lavoro fatto nel nostro ambiente, per gli atleti e per chi ha condiviso con me vittorie sudate e sconfitte che insegnano più di ogni trofeo."

Il Maestro ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare a Roberto Pizzorno (CONI Savona) e a Piero Picasso (Presidente Regionale Federkombat Liguria e Giunta Regionale CONI) per l'attenzione dimostrata verso il settore degli sport da combattimento, un mondo fatto di passione pura.

Ma dietro la gioia del premio, c'è un pensiero che De Blasi porta nel cuore. Pochi mesi fa è infatti scomparso il quattro volte campione del mondo Angelo Valente, grande amico e collega recentemente scomparso. "Riceverla oggi," conclude De Blasi con commozione, "significa anche portare avanti un pezzo della sua storia. Ciao Angelo. Dietro un riconoscimento così non c'è un momento solo, c'è una strada lunga una vita."