Pietra Ligure, Michela Vignone diventa assessore: per lei anche la delega allo sport

Si ridisegna l’assetto amministrativo del Comune di Pietra Ligure dopo le dimissioni da assessore rassegnate lo scorso 26 marzo dal consigliere Maria Cinzia Vaianella, motivate esclusivamente da crescenti impegni personali. Il sindaco Luigi De Vincenzi ha provveduto alla redistribuzione delle deleghe e alla nomina del nuovo assessore, individuato nella consigliera Michela Vignone, che ha contestualmente lasciato l’incarico di presidente del Consiglio.

Proprio nella giornata odierna, il Consiglio comunale ha eletto il nuovo presidente, scegliendo la stessa Maria Cinzia Vaianella: maggioranza compatta al voto, mentre la minoranza non ha partecipato alla votazione spiegando di ritenere la carica superflua in un consiglio di 13 persone.

Michela Vignone, alla quale viene affidata la delega alle attività produttive, fa così il suo ingresso in Giunta mantenendo al contempo quella allo sport. Novità anche per l’assessore Marisa Pastorino, che assume la delega alla pubblica istruzione, aggiungendola a quelle già in capo alle politiche socioeducative, giovanili e all’innovazione. Restano invece invariate tutte le altre deleghe già stabilite.

La riorganizzazione si completa con l’attribuzione al consigliere Giovanni Liscio della delega alle politiche ambientali, che si affianca a quella già detenuta in materia di sanità e rapporti con l’Ospedale Santa Corona. Al consigliere Umberto Bona viene assegnata la delega alla viabilità, in aggiunta a quella per la Polizia Locale, mentre resta confermata la delega alla protezione civile al consigliere Gaia Cavalleri.

"Per garantire la piena operatività della macchina amministrativa, si è reso necessario assegnare le deleghe lasciate dall’assessore Valianella che, nell’ottica di assecondare i desiderata e le inclinazioni specifiche dei componenti della mia maggioranza, sono state in parte attribuite al nuovo assessore Vignone e in parte conferite al consigliere Liscio - dichiara il sindaco De Vincenzi - Si è trattato di un passaggio semplice, naturale e totalmente condiviso che ha visto valorizzare attitudini e competenze dei singoli consiglieri e riorganizzare con un senso di logicità alcune deleghe come l’accorpamento di viabilità e Polizia locale e la riunione della pubblica istruzione alle funzioni socioeducative e giovanili – continua De Vincenzi - Nel ringraziare Cinzia Vaianella e Michela Vignone per il prezioso contributo apportato con competenza, passione e impegno nei loro precedenti incarichi, proseguiamo a lavorare a servizio della nostra comunità, con rinnovata energia, responsabilità e una visione chiara del suo futuro, sempre concentrati sulle priorità fissate all'inizio di questo nostro secondo mandato amministrativo. Buon lavoro a tutti”, conclude il sindaco.