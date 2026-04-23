Pallapugno | Allievi. Don Dagnino nel girone A, a inizio maggio parte il campionato

ronto il calendario degli Allievi con 13 squadre suddivise in due gironi: nel girone A ci sono Amici del Castello, Don Dagnino, Pro Paschese A, Ricca, San Leonardo, Speb e Subalcuneo B; nel girone B sono state inserite Araldica Castagnole, Bormidese, Ceva, Pro Paschese B, San Biagio e Subalcuneo A. Inizio nel primo week-end di maggio e chiusura il 16 luglio. Tutte le formazioni saranno ammesse in una seconda fase a gironi (quattro) con gare di andata e ritorno. Le prime classificate di ogni raggruppamento accederanno alle semifinali.



Per determinare le finaliste di Coppa Italia, le prime quattro classificate del girone A, al termine dell'andata della prima fase del campionato, si affronteranno in scontri diretti (semifinali e finale), mentre le formazioni del girone B sono state inserite in due gironi di qualificazione. La finale si giocherà domenica 30 agosto, alle 11, nello sferisterio di Madonna del Pasco.



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