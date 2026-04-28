Scherma | Carola Maccagno oro europeo Under 23 con la spada femminile: a Cagliari nuovo trionfo per l’atleta finalese

Arriva da Cagliari il nuovo successo internazionale per la schermitrice finalese Carola Maccagno. L’atleta, in forza all’Aeronautica Militare, nella giornata di ieri (lunedì 27 aprile, ndr) ha conquistato la medaglia d’oro con la nazionale italiana di spada femminile ai Campionati Europei Under 23.

Insieme a Gaia Caforio, Lucrezia Paulis e Vittoria Siletti, l’atleta ligure ha confermato il titolo continentale già vinto lo scorso anno a Tallinn. Per Maccagno, Caforio e Paulis si tratta inoltre di un gruppo consolidato, già campione europeo anche nel 2020. Un quartetto affiatato, cresciuto sportivamente fianco a fianco fin dalle categorie giovanili.

Nel percorso verso il titolo, le azzurre hanno superato l’Austria per 38-34, la Germania per 36-35, quindi l’Estonia in semifinale con il punteggio di 45-34, prima di imporsi nettamente sulla Francia in finale per 45-29. «Una finale condotta con grande autorevolezza, una medaglia d’oro splendida e un’altra grande gioia per la scherma italiana» ha commentato la Federazione Italiana Scherma sui suoi canali.

Attualmente Carola Maccagno si allena e vive a Milano presso la Sala Scherma Il Giardino, dove è seguita dal maestro Alfredo Rota. Le sue radici sportive restano però saldamente legate a Finale Ligure, dove è cresciuta nella Scuola di Scherma Leon Pancaldo, sezione della Polisportiva del Finale, sotto la guida del maestro Sergio Nasoni.

Fu proprio nella palestra Rivetti, allora anche sede della sua scuola elementare, che iniziò a praticare la scherma. Il rapporto con Nasoni è rimasto forte nel tempo e, quando gli impegni lo consentono, l’atleta torna ancora ad allenarsi e a trovarlo tra Finale e Savona.

Dopo il percorso giovanile, a 14 anni Maccagno si è trasferita a Torino per entrare nella categoria Under 17 e iniziare un percorso orientato alle competizioni internazionali. In seguito è arrivato l’ingresso nell’Aeronautica Militare, tappa importante della sua crescita sportiva.

Dietro i risultati ottenuti c’è anche il sostegno della famiglia, del fratello gemello e della città di Finale Ligure, che negli anni le ha tributato diversi riconoscimenti in occasione della cerimonia dello Sportivo dell’Anno promossa dalla Consulta dello Sport del Comune.

Dalla Polisportiva del Finale arriva infine il messaggio di congratulazioni: «Siamo orgogliosi della nostra Carola che si conferma sempre tra gli atleti che portano in alto il nome di Finale Ligure e della Polisportiva del Finale nel mondo: Carola Maccagno è un vero orgoglio per il nostro ambiente».