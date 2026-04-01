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Altri sport | 01 aprile 2026, 12:47

Pallapugno | Otto nuovi arbitri sono pronti a scendere in campo

Pallapugno | Otto nuovi arbitri sono pronti a scendere in campo

Si sono svolti nello sferisterio di Ceva gli esami sul campo per i nuovi arbitri, a conclusione della sessione teorica tenutasi la settimana scorsa.

La Commissione esaminatrice, composta da Attilio Degioanni, Giorgio Melogno, Marco Gili e Gianfranco Rolando, ha valutato le prove pratiche dei candidati, decretando i promossi per la nuova stagione pallonistica.

Nelle fila dell’ANAP, presieduta da Massimo Chiesa, entrano così ufficialmente: Maurizio Benza, Silvia Bertolotto, Marco Cabutto, Davide Del Monte, Sofia Di Fazio, Andrea Giacchino, Giacomo Rainero e Pietro Rivella.

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