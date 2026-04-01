Pallapugno | Otto nuovi arbitri sono pronti a scendere in campo

Si sono svolti nello sferisterio di Ceva gli esami sul campo per i nuovi arbitri, a conclusione della sessione teorica tenutasi la settimana scorsa.
La Commissione esaminatrice, composta da Attilio Degioanni, Giorgio Melogno, Marco Gili e Gianfranco Rolando, ha valutato le prove pratiche dei candidati, decretando i promossi per la nuova stagione pallonistica.
Nelle fila dell’ANAP, presieduta da Massimo Chiesa, entrano così ufficialmente: Maurizio Benza, Silvia Bertolotto, Marco Cabutto, Davide Del Monte, Sofia Di Fazio, Andrea Giacchino, Giacomo Rainero e Pietro Rivella.