A Savona il convegno sul disagio giovanile tra scuola e sport: istituzioni ed esperti a confronto

Si terrà il 14 maggio 2026 a Savona il convegno dal titolo “Il malessere giovanile tra scuola e sport: il disagio adolescenziale , il ruolo della scuola e dello sport, problemi, aspettative e inquietudini tra i giovani” organizzato dall’Associazione Nazionale Atleti Olimpici ed Azzurri d’Italia Sezione di Savona in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Giovani, l’ANSMES - sezione di Savona, i Veterani Dello Sport - sezione di Savona ed il CONI – Comitato Provinciale di Savona.

L’iniziativa si articolerà in due sessioni. La mattina, dalle ore 9,00 alle 13,00, i lavori si svolgeranno presso l’Aula Magna dell’I.S.S. Ferraris – Pancaldo di Savona. Nel pomeriggio, dalle ore 15,00 alle 17,30, il convegno proseguirà nella Sala Rossa del Comune di Savona.

Tra i temi centrali dell’incontro vi saranno il disagio adolescenziale, il rapporto tra giovani e scuola, il valore educativo dello sport, il fenomeno dell’isolamento sociale e le nuove fragilità che coinvolgono le giovani generazioni. L’obiettivo sarà quello di creare un momento di dialogo tra istituzioni, scuola, famiglie e mondo sportivo, individuando strumenti concreti per sostenere la crescita dei ragazzi.

Numerosi gli interventi istituzionali previsti, tra cui quelli dell’assessore allo sport del Comune di Savona Francesco Rossello, della presidente dell’Associazione Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia – sezione di Savona, Patrizia Giallombardo, e del Delegato CONI Savona, Roberto Pizzorno.

Di particolare rilievo anche la presenza di relatori ed esperti del panorama nazionale. Interverranno, tra gli altri, la giornalista Novella Calligaris, presidente Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, prima atleta italiana a vincere una medaglia olimpica nel nuoto e a stabilire un primato mondiale, il mental coach Paolo Benini della Federazione Italiana Nuoto e della Federazione Italiana Vela, il ricercatore universitario Mattia Zunino, titolare d’insegnamento in Sociologia della Comunicazione (Università LUISS di Roma), Alessandro Gozzi, preside I.S.S. Ferraris – Pancaldo , la psichiatra dell’ASL 2, Livia Macciò e l’ex velocista della nazionale italiana l'olimpionico Ezio Madonia.

Il convegno, che sarà moderato dalla giornalista Laura Sicco , ospiterà inoltre importanti testimonial sportivi, tra cui Marco Del Lungo, capitano della Nazionale Italiana di pallanuoto plurimedagliato, Stefano Carrozzo, medaglia di bronzo alle Olimpiadi nella scherma, e Lucrezia Ruggiero, plurimedagliata del nuoto artistico.

L’evento rappresenterà un’importante occasione di riflessione sul ruolo educativo dello sport e sulla necessità di costruire reti sociali e formative capaci di accompagnare i giovani in un periodo storico sempre più complesso e delicato.

La sessione pomeridiana varrà anche come credito formativo per i giornalisti iscritti.