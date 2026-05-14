Pirates 1984 | Il “Pirates Field” sarà ancora la casa del football americano ligure

Una notizia importante per tutto il movimento del football americano ligure e soprattutto per il futuro dei Pirates 1984.

Grazie al nuovo percorso avviato dal Comune di Albisola Superiore attraverso l’applicazione del Decreto Legislativo 38/2021, la società savonese avrà infatti la possibilità di continuare a gestire il campo di Luceto con una concessione di lunga durata, pari a 15 anni, accompagnata da un progetto di riqualificazione e miglioramento dell’impianto condiviso con l’amministrazione comunale.



Un passaggio fondamentale non soltanto per la stabilità della società, ma per tutto il football americano regionale. Il “Pirates Field” infatti, continuerà a essere il principale punto di riferimento della disciplina in Liguria, una casa sportiva che negli anni è diventata simbolo di passione, sacrificio e crescita costante.



L’accordo consentirà ai Pirates di programmare investimenti strutturali nel medio-lungo periodo, migliorando progressivamente il campo e i servizi collegati, con interventi destinati a rendere l’impianto sempre più funzionale, moderno e accessibile. In un momento storico economicamente complesso per molte realtà sportive, soprattutto per quelle extracalcistiche, riuscire a garantire continuità e progettualità rappresenta un risultato di enorme valore.



Nonostante le difficoltà economiche che lo sport dilettantistico sta attraversando in questi anni, i Pirates hanno saputo garantire una stabilità a 360 gradi: sotto il profilo economico, organizzativo e territoriale. Un elemento che ha avuto il suo peso anche nel percorso condiviso con il Comune di Albisola Superiore, nelle persone del vice sindaco ed assessore allo sport Luca Ottonello e del primo cittadino Maurizio Garbarini, che ha riconosciuto nella società una realtà seria, radicata e affidabile. Il forte legame costruito nel tempo con il territorio savonese infatti, rappresenta uno dei punti di forza del club ligure e ha certamente contribuito a consolidare la fiducia necessaria per affidare ai Pirates la gestione dell’impianto per i prossimi quindici anni.



Dietro questo traguardo c’è il lavoro silenzioso ma continuo del front office Pirates che ancora una volta ha dimostrato visione e capacità organizzativa. Un vero e proprio touchdown dirigenziale che permette alla società di guardare avanti con basi solide, continuando a investire sul territorio e sui giovani.



Negli ultimi anni infatti, il club ha intensificato il lavoro promozionale nelle scuole di Savona e Genova, contribuendo alla crescita del flag football e avvicinando sempre più ragazzi e ragazze al mondo del football americano. Un movimento in costante espansione che trova proprio nel “Pirates Field” il suo centro operativo e identitario.



Un plauso va al presidente Michele Giacchello, al general manager Eugenio Meini e a tutto il front office della società, protagonisti di un percorso lungo e complesso culminato in questo importante risultato.



Fondamentale anche la collaborazione instaurata con il Comune di Albisola Superiore, che ha lavorato fianco a fianco con i Pirates per costruire una soluzione destinata a dare continuità e futuro a uno degli impianti simbolo dello sport ligure.



Per i Pirates 1984 non si tratta soltanto di una concessione: è la conferma di un progetto sportivo e sociale che continua a crescere, stagione dopo stagione.