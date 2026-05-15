Stelle nello Sport | Quanto entusiasmo per la 27° Notte degli Oscar

Una serata di stelle, imprese ed emozioni. Il 27° Galà di Stelle nello Sport ha celebrato, al Porto Antico di Genova, le eccellenze del panorama sportivo ligure, confermandosi come l'appuntamento più atteso per la valorizzazione degli atleti e delle società del territorio. L'evento, svoltosi in un clima di grande festa, ha avuto come obiettivo centrale il sostegno alla Fondazione Gigi Ghirotti, con il coinvolgimento diretto del presidente Prof. Franco Henriquet. Il palco della Sala Grecale ha visto sfilare i campioni che hanno segnato l’ultima stagione sportiva, premiati attraverso le storiche categorie del progetto.

Apertura dedicata ai talenti emergenti votati nel Trofeo Green. Il Presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, e la responsabile marketing e comunicazione di Redelfi, Carolina Beretta, hanno premiato Lorenzo Montefinese (Bad Lake Hockey), Elia Rossi (Hockey Sarzana) insieme alla schermitrice Rebecca Falcini (Chiavari Scherma).

Nel Trofeo EcoEridania, dedicato ai Rossoblucerchiati dell'Anno, l'allenatore del GenoaDaniele De Rossi e il responsabile tecnico della Sampdoria Attilio Lombardo sono stati i più acclamati dal pubblico. De Rossi, premiato da Andrea Rivellini (presidente della Commissione Sport di Fondazione Carige) e da Caterina Giustini (responsabile comunicazione di EcoEridania), ha ringraziato i tifosi per il supporto stagionale, sottolineando lo straordinario feeling che si è creato con il popolo genoano. Parole ricche di emozione per Lombardo dopo aver ricevuto l'Oscar dall'assessora comunale al welfare Cristina Lodi e dal presidente Porto Antico spa Mauro Ferrando.

Il progetto SportAbility, nato nel 2021 per promuovere l'inclusione, ha evidenziato il valore dei successi internazionali dei fratelli Pietro e Giovanni Napoli (Ju Jitsu) a cui è andato il Trofeo Fondazione Carige, consegnato dal campione paralimpico e ambassador di SportAbility Francesco Bocciardo e dalla Vicepresidente di Regione Liguria con delega allo sport Simona Ferro.

La campionessa olimpica di Canottaggio Valentina Rodini, intervenuta come membro di Giunta del Coni, ha celebrato insieme all'ad del Gruppo Cambiaso Risso Mauro Iguera con gli Junior Roberto Terranova (Canottieri Sampierdarenesi), Antonio Ghiglino(Ginnastica Andrea Doria) e Samuele Ajmar (Colombo Volley).

Il velista Federico Bergamasco (Waterfront Sailing Club) ha ricevuto il Trofeo BPER dalle mani dell'area manager Liguria Levante Enrico Borinelli e dal presidente Coni Liguria Antonio Micillo. Sul podio anche il pallanuotista Luca Damonte (Rari Nantes Savona) e lo sciatore paralimpico Andrea Modica.

Vittoria per la pluricampionessa di Ju Jitsu Chiara Fiorelli (Lino Team ASD) nel Trofeo Montallegro, celebrata dall'ad Francesco Berti Riboli e dalla presidente della Fondazione Secolo XIX Barbara Grosso. Seconda posizione per Beatrice Serra (Dario Gonzatti, orientamento subacqueo) e terza per la campionessa paralimpica Agnese Spotorno(Cambiaso Risso for Special).

Il Trofeo Italmatch, dedicato all'impresa dell’Anno, è andato al CUS Genova Rugby, protagonista della storica promozione in Serie A. Un oscar speciale consegnato dal campione Luca Bigi, già capitano della Nazionale di Rugby, e dal General manager di Italmatch Chemicals Maurizio Turci.

Per le Junior, nel Trofeo PSA Italy con il supply chain manager Fabio Bucchioni e il Presidente CIP Liguria Dario Della Gatta, riflettori puntati su Elena Motosso (PGS Auxilium), Anna Balbis (Rari Nantes Imperia), Amelia Zamana (Sport Savona Team Dibari) e Giulia Valenza (Andrea Doria Ginnastica).

Per le società sportive (Trofeo Novelli 1934), il gradino più alto è stato occupato dal TSN Genova, la società più antica della Liguria con 175 anni di storia, seguita da Zena Rollere Ginnastica Vivisemm. Bellissima invasione sul palco di tanti giovani delle tre società, premiate da Stefano Scapin (Novelli Mercedes) e Laura Patrignani (Usr Liguria).

Due gli Oscar speciali alla carriera consegnati ai campioni azzurri Valentina Rodini e Luca Bigi. Durante la serata è stato inoltre ricordato lo straordinario successo del concorso scolastico "Il Bello dello Sport", che ha raccolto oltre 11.285 elaborati da 130 scuole liguri così come il format “Una Classe di Valori” che ha portato le Stelle nello Sport a scuola con oltre 2500 studenti raggiunti.

Tanta energia per l’esibizione dei Fresh'n'Clean Junior, crew imperiese salita alla ribalta internazionale, premiata dal ceo di Iren luce gas e servizi, Paolo Robutti. Un Galà reso spettacolare anche dallo show della Groovies Dance School con il gruppo Crazy Laces, già protagonista a “Ballando con le Stelle”.

Sigla speciale dedicata ai 140 anni del Secolo XIX con le notizie sportive che hanno fatto la storia della Liguria e chiusura con il lancio della Festa dello Sport che animerà il Porto Antico di Genova dal 22 al 24 maggio, trasformandolo nel villaggio sportivo più grande e affascinante d’Italia.

“Il 27° Galà delle Stelle rappresenta un appuntamento straordinario per lo sport ligure e nazionale - commenta il presidente della Regione Liguria Marco Bucci -. Una serata che celebra non soltanto i risultati e le vittorie, ma soprattutto i valori più autentici dello sport: impegno, sacrificio, passione, rispetto e capacità di fare squadra. Premiare tre grandi campioni liguri significa rendere omaggio a storie che rappresentano un motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità e celebrare atleti che, attraverso i loro successi, portano il nome della Liguria ai massimi livelli, diventando esempio positivo per le nuove generazioni. Grazie a loro e grazie a Stelle nello Sport per l’impegno che dimostra anno dopo anno. Regione Liguria continuerà a sostenere concretamente lo sport, strumento fondamentale di crescita sociale, educativa e culturale”.

"Il Galà delle Stelle è la Notte degli Oscar dello sport ligure: anche quest'anno il palcoscenico più prestigioso ha accolto ed esaltato le eccellenze del nostro movimento sportivo che si sono distinte maggiormente”, commenta il vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro. “Al centro della scena non solamente gli atleti, i dirigenti e le società, ma anche il sostegno costante alla Fondazione Gigi Ghirotti: uno splendido modo per ribadire che lo sport in Liguria non è solo performance, ma diventa soprattutto un formidabile strumento di inclusione e solidarietà. La manifestazione, coronata da una partecipazione popolare di quasi 150.000 preferenze, si è rivelata un altro grande successo: siamo orgogliosi di averla sul nostro territorio e di collaborare su più fronti con Stelle nello Sport per diffondere la pratica sportiva per tutti, senza alcuna distinzione”.

“Sono lieta di poter vivere questa serata al fianco di tante Associazioni e sportivi della nostra città e di portare il saluto della Sindaca Silvia Salis che su questo palco è stata molte volte e nella prima edizione fu premiata”, sottolinea Cristina Lodi, assessora al welfare del Comune di Genova. “Lo sport è inclusione e crescita, un mondo di valori che vengono celebrati ogni anno in una Notte degli Oscar che è un inno alla gioia e alla passione. Come Amministrazione siamo felici di sostenere questo progetto per la promozione dei valori dello sport per tutte le età ed abilità”.

“Fondazione Carige è orgogliosa di accompagnare anche il percorso di Stelle nello Sport che così tanto si adopera per sostenere e promuovere lo sport nel nostro territorio”, spiega Andrea Rivellini, Presidente della Commissione Sport di Fondazione Carige. “Riconosciamo nello sport un potente strumento attraverso il quale superare le barriere sociali e fisiche e grazie al quale ogni singolo individuo forma il proprio carattere. Il premio ai fratelli Pietro e Giovanni Napoli, campioni del mondo di ju jitsu inclusivo, è perfettamente in linea con la nostra visione di sport. Un presidio socio culturale essenziale nello sviluppo delle giovani generazioni ma anche un aiuto sanitario di grande efficacia per la terza età. Al fianco di Stelle nello Sport siamo orgogliosi di promuovere i valori dello sport per tutte le età e abilità”.