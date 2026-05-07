Laigueglia | Sabato arriva lo sci di fondo sulla sabbia a sostegno dell'Airc

Sabato 9 maggio, il litorale di Laigueglia si trasformerà in un’inedita pista "invernale" per la quindicesima edizione di “Sci di fondo on the beach”. L’evento, ormai un cult del borgo ligure, vedrà sfidarsi squadre agonistiche provenienti da tutto il Nord Italia, con la novità assoluta del debutto dell’Emilia Romagna. Da Clusone alla Val Maira, gli atleti abbandoneranno la neve per misurarsi sulla resistenza della sabbia, suddivisi nelle categorie junior e senior. Il programma promette scintille: oltre alla classica gara di fondo, gli spettatori potranno assistere a prove di biathlon a staffetta, al curioso tiro allo slittino, alla fatica della corsa con le ciaspole e all’adrenalina delle Fat Bike. L'eccellenza sportiva sarà garantita dalla presenza di campioni del calibro di Dominik Windisch, Alessandra Merlin, Elisa Brocard, Federico Castelletti e Gaia Brunello. Presente anche nello staff dei partners Luca Pesando ex sciatore e allenatore di sci alpino. Insieme renderanno la sfida ancora più epica. Ma non sarà solo agonismo: l’anima della manifestazione è la solidarietà, con una raccolta fondi dedicata alla Fondazione AIRC.



Tra le onde, la Laigueglia Blue Outdoor proporrà sessioni di marcia acquatica con l’ospite d'onore francese Dom Biziére, mentre dalle ore 18:00 l’atmosfera si scalderà con il classico festa après-ski presso il Segreto Cocktail Cafe. Il weekend di sport e cuore si concluderà domenica 10 maggio con il Trail “Tra Mare e Cielo”, dedicato alla memoria di Marco Foschi e a sostegno dell’Hospice di Savona. Un fine settimana unico, dove la salsedine sposa lo spirito della montagna sotto il sole della Baia del Sole.

