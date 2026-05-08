"Bando sentieri" della Regione, Piana: "Un milione di euro per la manutenzione della rete escursionistica"

Regione Liguria compie un nuovo passo concreto a sostegno della valorizzazione del patrimonio escursionistico e forestale del territorio. È stata infatti approvata la graduatoria del “Bando Sentieri”, promosso nell’ambito della Strategia Forestale Nazionale e finanziato attraverso il fondo istituito dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.



Il provvedimento consente di destinare complessivamente 1 milione di euro a interventi di manutenzione straordinaria dei sentieri inseriti nella Carta inventario della Rete Escursionistica della Liguria, con particolare attenzione all’Alta Via dei Monti Liguri e agli itinerari della rete primaria regionale e interregionale previsti dalla legge regionale 24/2009.



“Con questo intervento – dice l’assessore all’Escursionismo Alessandro Piana – investiamo concretamente nella sicurezza, nella fruibilità e nella valorizzazione della nostra rete sentieristica, patrimonio strategico per il turismo outdoor, per la tutela ambientale e per la vivibilità delle aree interne. La manutenzione dei percorsi escursionistici rappresenta anche uno strumento importante di presidio del territorio e prevenzione del dissesto. La Strategia Forestale Nazionale – prosegue Piana – ci offre l’opportunità di sostenere progettualità diffuse e di qualità, presentate dagli enti locali e dai soggetti del territorio, rafforzando il legame tra gestione forestale sostenibile, promozione turistica e prevenzione antincendio. Abbiamo scelto di valorizzare tutte le domande ammissibili attraverso una graduatoria valida per 12 mesi, così da poter intercettare eventuali ulteriori risorse disponibili”.



Oltre agli interventi sui percorsi escursionistici, il piano rientra nelle azioni previste dalla Strategia Forestale Nazionale per il miglioramento dell’accessibilità al bosco e della viabilità forestale a finalità antincendio.

