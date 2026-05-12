Le Vele Alassio 2026: l'estate comincia qui!

L'attesa è finita: ad Alassio prende ufficialmente il via la stagione estiva 2026 del celebre Club, pronto a inaugurare un'estate all'insegna di musica, eleganza e grandi emozioni.



Sabato 16 maggio — ore 23:00 — STYLHERTZ

Sabato sera il locale simbolo della nightlife della Riviera ospiterà Stylhertz, l'evento che unisce sound contemporaneo, stile e atmosfere internazionali in una notte tutta da vivere. Special guest della serata sarà Moreno De Leva, direttamente dai migliori club di Milano, protagonista di dj set capaci di far ballare i dancefloor più esclusivi del panorama italiano. In consolle anche Francis Key, per una line up che promette ritmo, energia e vibrazioni uniche fino a tarda notte. "Where Music Meets Style" sarà il filo conduttore dell'opening: un concept che celebra l'incontro tra musica, fashion e intrattenimento in una delle location più iconiche della Riviera ligure.



Promozioni della serata:

- Ingresso gratuito per chi è in lista durante la prima ora

dall'apertura dell'evento.

- Ticket d'ingresso: € 15,00 con consumazione inclusa. Acquistabile

online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 20,00 con consumazione inclusa.

Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell'evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro l'01:00: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



L'opening della summer season de Le Vele si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi dell'inizio dell'estate, capace di richiamare pubblico da tutta la Riviera e non solo. Un evento pensato per chi ama vivere la notte tra eleganza, divertimento e la migliore selezione musicale del momento.



Le Vele Alassio sono attente al territorio: sono previsti prezzi agevolati per i lavoratori del settore dell'accoglienza delle province

di Savona e Imperia. Anche i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora possono usufruire di tariffe speciali.



È consigliata la prenotazione per usufruire di agevolazioni sull'ingresso, con priorità riservata ai clienti con tavolo, in modo da

garantire la migliore esperienza possibile.



Let the magic of Le Vele surprise you! Ti aspettiamo!







Le Vele Alassio presents Stylhertz Opening Summer Season 2026 Saturday

16th May 2026



Where music meets style!



Saturday 16th May 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

STYLHERTZ

Opening Summer Season 2026



LINE UP

Moreno De Leva

Francis Key



DETAILS

- Dress Code: Stylish

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Stylish

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-stylhertz-opening-summer-season-2026-saturday-16th-may-2026/229892/channel/le-vele







Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721

