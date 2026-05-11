Kombat Team Alassio | Ismail El Misbahi trionfa al Fight Clubbing Grand Prix

Alessandro De Blasi continua a confermarsi uno dei tecnici più apprezzati e rispettati del panorama italiano degli sport da combattimento. Attraverso il lavoro costruito negli anni con il Kombat Team Alassio, il coach ligure è riuscito a trasformare una realtà della Riviera di Ponente in una squadra capace di competere stabilmente nei più importanti eventi nazionali trasmessi su DAZN, portando il nome di Alassio e Albenga sui grandi palcoscenici della kickboxing e delle MMA italiane.



L’ultimo grande risultato è arrivato ieri sera con la vittoria di Ismail El Misbahi nel prestigioso Fight Clubbing Grand Prix. Opposto al campione italiano Lorenzo Sterza, uno dei fighter più quotati della categoria, El Misbahi ha disputato un match di altissimo livello tecnico e mentale, conquistando un successo pesantissimo che lo consacra definitivamente tra i nomi più interessanti della kickboxing italiana. Una prova di maturità, coraggio e lucidità costruita round dopo round in uno degli eventi più importanti del panorama nazionale.



Nelle settimane precedenti era stato invece Sasha Mosso a prendersi la scena al prestigioso Petrosyanmania, imponendosi contro il campione nazionale spagnolo Lazizi dopo una prestazione straordinaria per qualità tecnica, ritmo e personalità. Un successo che ha ulteriormente acceso i riflettori sul giovane talento del Kombat Team, ormai considerato uno dei prospetti più promettenti della kickboxing italiana.



Ottimi segnali anche da Davide Almonti, protagonista nel circuito Road to Fight Clubbing di un match durissimo contro Shady Plez. Una prova intensa e convincente nella quale Almonti ha mostrato carattere, crescita tecnica e mentalità sempre più competitiva, confermando il grande lavoro svolto quotidianamente nella palestra guidata da De Blasi.



Dominante invece la vittoria di Batyrkhan Alipkhanov, che nel suo debutto professionistico nelle MMA a Blaze 4 – Fight Clubbing Grand Prix di Imola ha sconfitto Tiziano Casalino per KO/TKO alla prima ripresa. Un esordio devastante che ha impressionato pubblico e addetti ai lavori, confermando il potenziale enorme dell’atleta del Kombat Team.



Prestazione spettacolare anche per Abdeljalil Zidar nel Fight Clubbing Grand Prix di Imola. Opposto a Nicolae Bordian, Zidar ha dato vita a una battaglia emozionante e combattuta ad altissimo ritmo, risultando tra gli atleti più applauditi della serata. La sconfitta ai punti ha lasciato molte polemiche per un verdetto ritenuto da tanti estremamente discutibile, ma la qualità della prestazione del fighter alassino ha ulteriormente consolidato la sua credibilità nel panorama nazionale.



Dietro a questi risultati c’è un lavoro quotidiano fatto di disciplina, preparazione e mentalità vincente. Alessandro De Blasi negli anni è riuscito a creare non soltanto atleti competitivi, ma una vera identità sportiva riconosciuta ormai in tutta Italia. Il Kombat Team Alassio oggi rappresenta un’eccellenza della Riviera Ligure e un importante veicolo di promozione per il territorio di Alassio e Albenga.



Grazie ai risultati ottenuti nei grandi eventi nazionali e internazionali, la Riviera di Ponente continua infatti a ottenere un enorme ritorno d’immagine, legando il proprio nome non soltanto al turismo e al mare, ma anche ai valori dello sport, del sacrificio e dell’alta competizione. Una crescita costante che porta Alassio e Albenga sempre più al centro del panorama italiano degli sport da combattimento.