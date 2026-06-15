Pallapugno: il riassunto dei risultati dopo il fine settimana

SERIE A Banca d’Alba - Decima giornata

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Bcc Pianfei Pro Paschese 9-1

IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese-Araldica Castagnole 9-4

Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva-Roero Isolamenti Canalese 9-0 forfait medico

Terre del Barolo Albese-Gottasecca 1-9

Alta Langa-Nocciole Marchisio Cortemilia 9-0

Olivieri Opere Edili Duseu-Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 9-8

Classifica : Acqua San Bernardo Subalcuneo 10; Gottasecca e Nocciole Marchisio Cortemilia 7; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 6; Alta Langa, Terre del Barolo Albese, IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese e Roero Isolamenti Canalese 5; Bcc Pianfei Pro Paschese 4; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 3; Olivieri Opere Edili Duseu 2; Araldica Castagnole 1.





SERIE B - Dodicesima giornata

Castiati Neivese-Fbc Sabbiature Augusto Manzo 9-5

Speb-Alusic Merlese 9-5

Benese-Valle Bormida 9-6

Officine Pesce Bubbio-Virtus Langhe 9-4

Amici del Castello-Pieve di Teco 6-9

Prodeo Chiusavecchia-Castiglia Costruzioni Bormidese 9-4

Riposa: Centro Incontri Us Gallese

Tredicesima giornata

Alusic Merlese-Castiati Neivese 7-9

Virtus Langhe-Amici del Castello 9-5

Valle Bormida-Speb 4-9

Castiglia Costruzioni Bormidese-Benese 9-8

Centro Incontri Us Gallese-Officine Pesce Bubbio 9-5

Pieve di Teco-Prodeo Chiusavecchia 9-6

Riposa: Fbc Sabbiature Augusto Manzo

Classifica : Castiati Neivese 10; Prodeo Chiusavecchia, Fbc Sabbiature Augusto Manzo, Speb e Pieve di Teco 8; Centro Incontri Us Gallese, Virtus Langhe e Valle Bormida 6; Benese e Amici del Castello 5; Castiglia Costruzioni Bormidese e Alusic Merlese 3; Officine Pesce Bubbio 2.





SERIE C1 - Recupero ottava giornata

Lunedì 15 giugno ore 21

a Cuneo: Subalcuneo-Ceva (prosegue dal 6-6)

Nona giornata

Bormidese-Ceva 5-9

Virtus Langhe-Pro Paschese 2-9

Don Dagnino-Subalcuneo 9-6

Ricca-Monticellese 9-2

Gottasecca-Castiati Castagnole 9-7

Duseu-San Biagio 9-2

Decima giornata

Bormidese-Subalcuneo 6-9

San Biagio-Virtus Langhe 6-9

Castiati Castagnole-Duseu 7-9

Monticellese-Don Dagnino 9-1

Ceva-Gottasecca 9-7

Pro Paschese-Ricca 6-9

Classifica : Gottasecca 9; Ricca 8; Monticellese e Ceva 7; Pro Paschese 6; Duseu 5; Castiati Castagnole e Virtus Langhe 4; Don Dagnino 3; Bormidese, San Biagio e Subalcuneo 2.





SERIE C2 Girone A - Seconda ritorno

Global Sped Neivese-Taggese 9-5

Valle Bormida-Abrigo Croma Ricca 0-9

Lunedì 15 giugno ore 21

a Spigno Monferrato: Pro Spigno-Pieve di Teco

Riposa: Augusto Manzo

Classifica : Global Sped Neivese 8; Pro Spigno e Abrigo Croma Ricca 5; Augusto Manzo 4; Pieve di Teco 2; Taggese e Valle Bormida 1.



SERIE C2 Girone B - Quinta giornata

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Monastero Dronero 5-9

Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva-Benese 9-8

Valle Grana Caraglio-Peveragno 9-3

Classifica : Monastero Dronero 5; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 4; Benese 3; Acqua San Bernardo Subalcuneo 2; Valle Grana Caraglio 1; Peveragno 0.





COPPA ITALIA SERIE C2 (GIRONE A) - Gara unica di qualificazione

Martedì 23 giugno ore 21

a Spigno Monferrato: Pro Spigno-Abrigo Croma Ricca

Mercoledì 24 giugno ore 21

a Neive: Global Sped Neivese-Augusto Manzo



COPPA ITALIA SERIE C2 (GIRONE B) - Gironi di qualificazione

Girone Blu

Classifica : Monastero Dronero 2; Valle Grana Caraglio 1; Peveragno 0.

Girone Rosso

Classifica : Benese, Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva e Acqua San Bernardo Subalcuneo 1.





FEMMINILE - Terza giornata

San Leonardo-Canalese A 9-5

Canalese B-Gymnasium Albese 9-6

Riposa: Amici del Castello

Classifica : Amici del Castello e San Leonardo 2; Canalese A e Canalese B 1; Gymnasium Albese 0.





UNDER 21 - Posticipo settima giornata

Virtus Langhe A-Subalcuneo 5-9

Ottava giornata

Subalcuneo-Albese 9-5

Merlese-Pro Paschese 1-9

San Leonardo-Virtus Langhe A 9-0

Cortemilia-Virtus Langhe B 9-3

Araldica Castagnole-Bubbio 4-9

Classifica : Bubbio 7; San Leonardo, Pro Paschese e Subalcuneo 6; Cortemilia 4; Albese, Merlese e Araldica Castagnole 3; Virtus Langhe A 2; Virtus Langhe B 0.





ALLIEVI Girone A - Prima ritorno

Don Dagnino-San Leonardo 8-6

Speb-Amici del Castello 8-2

Pro Paschese A-Subalcuneo B 8-3

Riposa: Ricca

Classifica : Speb 6; Don Dagnino, Ricca e San Leonardo 4; Pro Paschese A 3; Subalcuneo B 2; Amici del Castello 1.

ALLIEVI Girone B - Posticipo quarta giornata

Pro Paschese B-Ceva 8-2

Quinta giornata

Araldica Castagnole-San Biagio 8-2

Subalcuneo A-Pro Paschese B 8-1

Ceva-Bormidese 6-8

Classifica : Subalcuneo A e Pro Paschese B 4; Bormidese 3; Ceva 2; San Biagio e Araldica Castagnole 1.





COPPA ITALIA ALLIEVI (GIRONE A) - Gara unica di qualificazione

Martedì 7 luglio ore 19

a San Rocco di Bernezzo: Speb-Don Dagnino

Mercoledì 8 luglio ore 18

a Ricca: Ricca-San Leonardo

COPPA ITALIA ALLIEVI (GIRONE B) - Gironi di qualificazione

Girone Blu

Classifica: Pro Paschese B 2; Bormidese 1; San Biagio 0.

Girone Rosso

Classifica : Subalcuneo A 2; Ceva 1; Araldica Castagnole 0.





ESORDIENTI Girone A - Ottava giornata

Merlese B-Ceva 7-0

Valle Bormida-San Leonardo 2-7

Neivese A-Ricca 5-7

Lunedì 15 giugno ore 18

a Madonna del Pasco: Pro Paschese B-Alta Langa

Riposa: Araldica Castagnole

Classifica : Ricca 7; San Leonardo 6; Pro Paschese B 5; Alta Langa 4; Neivese A e Merlese B 3; Valle Bormida 2; Araldica Castagnole 1; Ceva 0.



ESORDIENTI Girone B - Posticipo settima giornata

Amici del Castello-Don Dagnino 1-7

Ottava giornata

Cortemilia-Merlese A 7-3

Neivese B-Amici del Castello 7-1

Neivese C-Pro Paschese A 6-7

Martedì 16 giugno ore 18

ad Alba: Albese A-Don Dagnino

Riposa: Albese B

Classifica : Cortemilia 7; Neivese B e Merlese A 5; Albese A 4; Don Dagnino, Neivese C e Pro Paschese A 3; Albese B 1; Amici del Castello 0.





PULCINI Girone A - Settima giornata

Pro Paschese-Gottasecca 7-0

San Leonardo-Speb 7-1

Duseu-Don Dagnino 0-7

Merlese-Ricca 5-7

Classifica : San Leonardo 7; Pro Paschese 5; Speb, Don Dagnino e Ricca 4; Merlese e Gottasecca 2; Duseu -2. (Duseu due punti di penalizzazione)



PULCINI Girone B - Settima giornata

Monastero Dronero B-Augusto Manzo 7-0 forfait

Albese-Ceva 7-4

San Biagio-Canalese 0-7 forfait

Monastero Dronero A-Cortemilia 7-0

Classifica : Monastero Dronero A 7; Monastero Dronero B 6; Albese 5; Ceva e Cortemilia 3; Canalese 2; San Biagio 0; Augusto Manzo -1. (San Biagio due punti di penalizzazione; Augusto Manzo un punto di penalizzazione)





PROMOZIONALI Girone A - Prima giornata a Chiusavecchia

Don Dagnino-Prodeo Chiusavecchia 5-1

Prodeo Chiusavecchia-Pompeiana 5-0

Taggese-Don Dagnino 2-5

Pompeiana-Taggese 1-5

Don Dagnino-Pompeiana 5-1

Prodeo Chiusavecchia-Taggese 1-5

Classifica : Don Dagnino 3; Taggese 2; Prodeo Chiusavecchia 1; Pompeiana 0.



PROMOZIONALI Girone B - Prima giornata a Pieve di Teco

Amici del Castello A-Pieve di Teco 3-5

Amici del Castello B-Pieve di Teco 0-5

Amici del Castello A-Amici del Castello B 5-3

Classifica: PIeve di Teco 2; Amici del Castello A 1; Amici del Castello B 0.



PROMOZIONALI Girone C - Prima giornata a San Pietro del Gallo

Centro Incontri Us Gallese-Speb 1-5

Subalcuneo-Valle Grana Caraglio 5-0

Centro Incontri Us Gallese-Subalcuneo 1-5

Speb-Valle Grana Caraglio 5-3

Centro Incontri Us Gallese-Valle Grana Caraglio 5-0

Speb-Subalcuneo 0-5

Classifica: Subalcuneo 3; Speb 2; Centro Incontri Us Gallese 1; Valle Grana Caraglio 0.



PROMOZIONALI Girone E -

Classifica : Ricca A 3; Albese, Ricca B e Ricca C 1.

PROMOZIONALI Girone G - Prima giornata a Santo Stefano Belbo

Augusto Manzo-Cortemilia 5-4

Pro Spigno-Cortemilia 1-5

Pro Spigno-Augusto Manzo 1-5

Classifica: Augusto Manzo 2; Cortemilia 1; Pro Spigno 0.



PROMOZIONALI Girone H - Prima giornata a Ceva

Alta Langa A-Alta Langa B 5-0

Ceva-Gottasecca 1-5

Alta Langa A-Gottasecca 0-5

Ceva-Alta Langa B 5-1

Alta Langa B-Gottasecca 0-5

Ceva-Alta Langa A 5-2

Classifica: Gottasecca 3; Ceva 2; Alta Langa A 1; Alta Langa B 0.