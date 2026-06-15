Pallapugno: il riassunto dei risultati dopo il fine settimana

SERIE A Banca d’Alba
- Decima giornata
Acqua San Bernardo Subalcuneo-Bcc Pianfei Pro Paschese 9-1
IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese-Araldica Castagnole 9-4
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva-Roero Isolamenti Canalese 9-0 forfait medico
Terre del Barolo Albese-Gottasecca 1-9
Alta Langa-Nocciole Marchisio Cortemilia 9-0
Olivieri Opere Edili Duseu-Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 9-8
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 10; Gottasecca e Nocciole Marchisio Cortemilia 7; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 6; Alta Langa, Terre del Barolo Albese, IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese e Roero Isolamenti Canalese 5; Bcc Pianfei Pro Paschese 4; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 3; Olivieri Opere Edili Duseu 2; Araldica Castagnole 1.
SERIE B - Dodicesima giornata
Castiati Neivese-Fbc Sabbiature Augusto Manzo 9-5
Speb-Alusic Merlese 9-5
Benese-Valle Bormida 9-6
Officine Pesce Bubbio-Virtus Langhe 9-4
Amici del Castello-Pieve di Teco 6-9
Prodeo Chiusavecchia-Castiglia Costruzioni Bormidese 9-4
Riposa: Centro Incontri Us Gallese
Tredicesima giornata
Alusic Merlese-Castiati Neivese 7-9
Virtus Langhe-Amici del Castello 9-5
Valle Bormida-Speb 4-9
Castiglia Costruzioni Bormidese-Benese 9-8
Centro Incontri Us Gallese-Officine Pesce Bubbio 9-5
Pieve di Teco-Prodeo Chiusavecchia 9-6
Riposa: Fbc Sabbiature Augusto Manzo
Classifica: Castiati Neivese 10; Prodeo Chiusavecchia, Fbc Sabbiature Augusto Manzo, Speb e Pieve di Teco 8; Centro Incontri Us Gallese, Virtus Langhe e Valle Bormida 6; Benese e Amici del Castello 5; Castiglia Costruzioni Bormidese e Alusic Merlese 3; Officine Pesce Bubbio 2.
SERIE C1 - Recupero ottava giornata
Lunedì 15 giugno ore 21
a Cuneo: Subalcuneo-Ceva (prosegue dal 6-6)
Nona giornata
Bormidese-Ceva 5-9
Virtus Langhe-Pro Paschese 2-9
Don Dagnino-Subalcuneo 9-6
Ricca-Monticellese 9-2
Gottasecca-Castiati Castagnole 9-7
Duseu-San Biagio 9-2
Decima giornata
Bormidese-Subalcuneo 6-9
San Biagio-Virtus Langhe 6-9
Castiati Castagnole-Duseu 7-9
Monticellese-Don Dagnino 9-1
Ceva-Gottasecca 9-7
Pro Paschese-Ricca 6-9
Classifica: Gottasecca 9; Ricca 8; Monticellese e Ceva 7; Pro Paschese 6; Duseu 5; Castiati Castagnole e Virtus Langhe 4; Don Dagnino 3; Bormidese, San Biagio e Subalcuneo 2.
SERIE C2 Girone A - Seconda ritorno
Global Sped Neivese-Taggese 9-5
Valle Bormida-Abrigo Croma Ricca 0-9
Lunedì 15 giugno ore 21
a Spigno Monferrato: Pro Spigno-Pieve di Teco
Riposa: Augusto Manzo
Classifica: Global Sped Neivese 8; Pro Spigno e Abrigo Croma Ricca 5; Augusto Manzo 4; Pieve di Teco 2; Taggese e Valle Bormida 1.
SERIE C2 Girone B - Quinta giornata
Acqua San Bernardo Subalcuneo-Monastero Dronero 5-9
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva-Benese 9-8
Valle Grana Caraglio-Peveragno 9-3
Classifica: Monastero Dronero 5; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 4; Benese 3; Acqua San Bernardo Subalcuneo 2; Valle Grana Caraglio 1; Peveragno 0.
COPPA ITALIA SERIE C2 (GIRONE A) - Gara unica di qualificazione
Martedì 23 giugno ore 21
a Spigno Monferrato: Pro Spigno-Abrigo Croma Ricca
Mercoledì 24 giugno ore 21
a Neive: Global Sped Neivese-Augusto Manzo
COPPA ITALIA SERIE C2 (GIRONE B) - Gironi di qualificazione
Girone Blu
Classifica: Monastero Dronero 2; Valle Grana Caraglio 1; Peveragno 0.
Girone Rosso
Classifica: Benese, Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva e Acqua San Bernardo Subalcuneo 1.
FEMMINILE - Terza giornata
San Leonardo-Canalese A 9-5
Canalese B-Gymnasium Albese 9-6
Riposa: Amici del Castello
Classifica: Amici del Castello e San Leonardo 2; Canalese A e Canalese B 1; Gymnasium Albese 0.
UNDER 21 - Posticipo settima giornata
Virtus Langhe A-Subalcuneo 5-9
Ottava giornata
Subalcuneo-Albese 9-5
Merlese-Pro Paschese 1-9
San Leonardo-Virtus Langhe A 9-0
Cortemilia-Virtus Langhe B 9-3
Araldica Castagnole-Bubbio 4-9
Classifica: Bubbio 7; San Leonardo, Pro Paschese e Subalcuneo 6; Cortemilia 4; Albese, Merlese e Araldica Castagnole 3; Virtus Langhe A 2; Virtus Langhe B 0.
ALLIEVI Girone A - Prima ritorno
Don Dagnino-San Leonardo 8-6
Speb-Amici del Castello 8-2
Pro Paschese A-Subalcuneo B 8-3
Riposa: Ricca
Classifica: Speb 6; Don Dagnino, Ricca e San Leonardo 4; Pro Paschese A 3; Subalcuneo B 2; Amici del Castello 1.
ALLIEVI Girone B - Posticipo quarta giornata
Pro Paschese B-Ceva 8-2
Quinta giornata
Araldica Castagnole-San Biagio 8-2
Subalcuneo A-Pro Paschese B 8-1
Ceva-Bormidese 6-8
Classifica: Subalcuneo A e Pro Paschese B 4; Bormidese 3; Ceva 2; San Biagio e Araldica Castagnole 1.
COPPA ITALIA ALLIEVI (GIRONE A) - Gara unica di qualificazione
Martedì 7 luglio ore 19
a San Rocco di Bernezzo: Speb-Don Dagnino
Mercoledì 8 luglio ore 18
a Ricca: Ricca-San Leonardo
COPPA ITALIA ALLIEVI (GIRONE B) - Gironi di qualificazione
Girone Blu
Classifica: Pro Paschese B 2; Bormidese 1; San Biagio 0.
Girone Rosso
Classifica: Subalcuneo A 2; Ceva 1; Araldica Castagnole 0.
ESORDIENTI Girone A - Ottava giornata
Merlese B-Ceva 7-0
Valle Bormida-San Leonardo 2-7
Neivese A-Ricca 5-7
Lunedì 15 giugno ore 18
a Madonna del Pasco: Pro Paschese B-Alta Langa
Riposa: Araldica Castagnole
Classifica: Ricca 7; San Leonardo 6; Pro Paschese B 5; Alta Langa 4; Neivese A e Merlese B 3; Valle Bormida 2; Araldica Castagnole 1; Ceva 0.
ESORDIENTI Girone B - Posticipo settima giornata
Amici del Castello-Don Dagnino 1-7
Ottava giornata
Cortemilia-Merlese A 7-3
Neivese B-Amici del Castello 7-1
Neivese C-Pro Paschese A 6-7
Martedì 16 giugno ore 18
ad Alba: Albese A-Don Dagnino
Riposa: Albese B
Classifica: Cortemilia 7; Neivese B e Merlese A 5; Albese A 4; Don Dagnino, Neivese C e Pro Paschese A 3; Albese B 1; Amici del Castello 0.
PULCINI Girone A - Settima giornata
Pro Paschese-Gottasecca 7-0
San Leonardo-Speb 7-1
Duseu-Don Dagnino 0-7
Merlese-Ricca 5-7
Classifica: San Leonardo 7; Pro Paschese 5; Speb, Don Dagnino e Ricca 4; Merlese e Gottasecca 2; Duseu -2. (Duseu due punti di penalizzazione)
PULCINI Girone B - Settima giornata
Monastero Dronero B-Augusto Manzo 7-0 forfait
Albese-Ceva 7-4
San Biagio-Canalese 0-7 forfait
Monastero Dronero A-Cortemilia 7-0
Classifica: Monastero Dronero A 7; Monastero Dronero B 6; Albese 5; Ceva e Cortemilia 3; Canalese 2; San Biagio 0; Augusto Manzo -1. (San Biagio due punti di penalizzazione; Augusto Manzo un punto di penalizzazione)
PROMOZIONALI Girone A - Prima giornata a Chiusavecchia
Don Dagnino-Prodeo Chiusavecchia 5-1
Prodeo Chiusavecchia-Pompeiana 5-0
Taggese-Don Dagnino 2-5
Pompeiana-Taggese 1-5
Don Dagnino-Pompeiana 5-1
Prodeo Chiusavecchia-Taggese 1-5
Classifica: Don Dagnino 3; Taggese 2; Prodeo Chiusavecchia 1; Pompeiana 0.
PROMOZIONALI Girone B - Prima giornata a Pieve di Teco
Amici del Castello A-Pieve di Teco 3-5
Amici del Castello B-Pieve di Teco 0-5
Amici del Castello A-Amici del Castello B 5-3
Classifica: PIeve di Teco 2; Amici del Castello A 1; Amici del Castello B 0.
PROMOZIONALI Girone C - Prima giornata a San Pietro del Gallo
Centro Incontri Us Gallese-Speb 1-5
Subalcuneo-Valle Grana Caraglio 5-0
Centro Incontri Us Gallese-Subalcuneo 1-5
Speb-Valle Grana Caraglio 5-3
Centro Incontri Us Gallese-Valle Grana Caraglio 5-0
Speb-Subalcuneo 0-5
Classifica: Subalcuneo 3; Speb 2; Centro Incontri Us Gallese 1; Valle Grana Caraglio 0.
PROMOZIONALI Girone E -
Classifica: Ricca A 3; Albese, Ricca B e Ricca C 1.
PROMOZIONALI Girone G - Prima giornata a Santo Stefano Belbo
Augusto Manzo-Cortemilia 5-4
Pro Spigno-Cortemilia 1-5
Pro Spigno-Augusto Manzo 1-5
Classifica: Augusto Manzo 2; Cortemilia 1; Pro Spigno 0.
PROMOZIONALI Girone H - Prima giornata a Ceva
Alta Langa A-Alta Langa B 5-0
Ceva-Gottasecca 1-5
Alta Langa A-Gottasecca 0-5
Ceva-Alta Langa B 5-1
Alta Langa B-Gottasecca 0-5
Ceva-Alta Langa A 5-2
Classifica: Gottasecca 3; Ceva 2; Alta Langa A 1; Alta Langa B 0.
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