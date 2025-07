Calciomercato: l'attaccante argentino Pablo Alvarez approda alla Virtus Sanremese

La Virtus Sanremese, come anticipato nei giorni scorsi, conferma di essersi assicurata per la stagione 2025-2026 le prestazioni dell' attaccante argentino classe 2003 Pablo Alvarez.

Dopo aver depositato il contratto in Lega, si resta in attesa dell' ultimo espletamento burocratico, ovvero il transfert della federazione argentina. Pablo Alvarez è una prima punta che prima dell'accordo intrapreso ha militato nel Defensores de Cambaceres club della terza serie argentina. La giovane punta ha un trascorso calcistico in Italia avendo giocato nel campionato di Eccellenza ligure stagione 2023-2024 indossando la casacca del Taggia.

"Pablo Alvarez è un giocatore di categoria superiore -dichiara il Direttore Generale Pino Fava -, giocatore in grado di fare la differenza e vista la giovane età spero possa essere il nostro centravanti per gli anni avvenire magari in categorie più consone alle qualità del giocatore. Con l'arrivo di Pablo si dovrebbe chiudere il nostro mercato,anche se continueremo a vigilare per farci trovare pronti se dovesse capitare una occasione irrinunciabile. Aggiungo che sono molto soddisfatto del lavoro intrapreso in piena sintonia e sinergia con il Direttore Sportivo Denis Settime, certi di aver messo a disposizione di Mister Prunecchi una rosa completa e competitiva che punterà al salto di categoria".