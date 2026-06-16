Al via la 26ª edizione del San Giorgio Sport Show: cinque serate di sport, cultura e volontariato ad Albenga

Cultura, sport, promozione, hobby e volontariato: sono queste le parole chiave che animeranno la frazione di San Giorgio di Albenga per cinque imperdibili serate. Dal 17 al 21 giugno 2026, la comunità locale e i visitatori avranno l'opportunità di immergersi in un clima di pura allegria e spensieratezza grazie al tanto atteso ritorno del San Giorgio Sport Show.

L'evento, giunto quest'anno al prestigioso traguardo della sua ventiseiesima edizione, si conferma un appuntamento fondamentale per il tessuto sociale e sportivo del territorio. L'obiettivo primario della manifestazione rimane immutato: offrire un'importante vetrina alle numerose associazioni sportive del comprensorio ingauno e di tutta la provincia di Savona, permettendo loro di far conoscere al grande pubblico la bellezza e i molteplici valori delle proprie discipline.

Saranno più di quaranta le associazioni presenti, pronte ad accogliere i curiosi, le famiglie e gli appassionati. Non si tratterà di una semplice vetrina espositiva: seguendo la vocazione dinamica della fiera, i visitatori avranno la preziosa possibilità di mettersi in gioco in prima persona. Si potranno provare attivamente i diversi sport, partecipare alle iniziative proposte dalle singole società e, soprattutto, scoprire le numerose strutture sportive e sociali che Albenga e la provincia savonese hanno da offrire, incluse quelle realtà di grande valore che spesso risultano meno conosciute al grande pubblico.

La solidità e il successo duraturo di questo evento affondano le proprie radici in un passato guidato da figure di spicco. La kermesse è stata fortemente voluta e organizzata, nelle sue edizioni storiche, dal compianto Gen. Riccardo Bilotti, con il fondamentale sostegno del Cav. Lelio Speranza, due personalità considerate veri e propri ambasciatori dello sport all'interno della provincia savonese e non solo.

Oggi, la fiaccola di questa nobile iniziativa è portata avanti con grande dedizione e lavoro di squadra dagli attuali organizzatori, Natalina Lino e Roberto Bilotti, supportati costantemente dall'attivo comitato di "San Giorgio". La guida spirituale e comunitaria è affidata a Don Mattia Bettinelli, mentre l'evento si fregia dell'importante patrocinio del Delegato Provinciale del C.O.N.I., il Dott. Roberto Pizzorno. Tutti insieme operano in totale sinergia per onorare la memoria e le intenzioni delle "colonne portanti" fondatrici, ribadendo la funzione educatrice e aggregante dell'attività sportiva.

Il San Giorgio Sport Show aprirà i battenti ai visitatori per cinque serate consecutive, con orario di apertura al pubblico fissato dalle ore 19:00 alle ore 23:00.

In questa fascia oraria, la manifestazione offrirà un eccellente e gustoso connubio tra attività fisica e i piaceri della buona tavola. Oltre a esplorare gli spazi dedicati allo sport, i partecipanti potranno infatti rilassarsi e rifocillarsi presso l'ampia area ristorazione dell'evento. Qui, a fare da padroni di casa per la gioia dei palati saranno gli "amici del micchettin", pronti a deliziare i presenti con le loro tradizionali prelibatezze, chiudendo in bellezza ogni serata all'insegna della convivialità e del divertimento sano.