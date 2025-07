Calciomercato. Gli ex centrali del Vado trovano un nuovo club: Cottarelli al Sant'Angelo, Montesano alla Pro Sesto

I rapporti con il Vado erano già stati risolti, ora per gli ex centrali rossoblu è arrivato il momento di concentrarsi sulle nuove destinazioni.

La Pro Sesto ha ufficializzato stamane l'ingaggio di Andrea Montesano, mentre Niccolò Cottarelli è entrato a far parte della rosa del Sant'Angelo. Entrambi i club disputeranno il prossimo campionato di Serie D (verosimilmente nel girone B).

Non sono ancora emerse news su Andrea Venneri, così come Lora, ancora vincolato al club per una stagione ma non inserito nelle convocazioni precampionato di mister Roselli.