Solidarietà | Gli atleti paralimpici Mirabile e Caselli in viaggio per la solidarietà: tappa a Savona nel tour da 5.600 km

Hanno fatto tappa anche a Savona Gian Filippo Mirabile e Fabrizio Caselli, protagonisti di una straordinaria impresa che li porterà a percorrere 5.600 chilometri in sella alle loro handbike e biciclette.

Partiti questa mattina da Genova, attraverseranno Italia, Francia, Spagna e Portogallo, raggiungendo lo Stretto di Gibilterra prima di fare ritorno verso la Lanterna passando dai Pirenei.

Un viaggio impegnativo che ha un obiettivo importante: sostenere la Fondazione Gigi Ghirotti Genova ETS, realtà che da anni offre supporto ai malati e alle loro famiglie, alleviando la sofferenza e garantendo cure e assistenza con grande dedizione.

Entrambi classe 1968, atleti paralimpici e soprattutto grandi amici, vantano carriere sportive di altissimo livello.

Mirabile, rimasto vittima di un incidente sul lavoro nel 1992, è un campione di canottaggio che ha partecipato ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 ed è detentore di record mondiali nel remoergometro PR2.

Caselli, costretto sulla sedia a rotelle in seguito a un’embolia subacquea, si è affermato nell’handbike conquistando successi in competizioni prestigiose come la Maratona di Firenze, la Maratona di Roma e il Giro d’Italia. Nel canottaggio ha vinto 11 titoli italiani, ottenendo la qualificazione ai Paralimpiadi di Rio 2016.

Successivamente si è dedicato anche al bob, diventando il primo italiano a conquistare una medaglia d’argento e una di bronzo in Coppa del Mondo.

A Savona i due atleti sono stati accolti dall’assessore allo sport Francesco Rossello, dalla consigliera regionale Sara Foscolo e dal presidente del Comitato Regionale Paralimpico della Liguria, Giuseppe Corso.

"Potrete tifare per loro e rendere la loro missione un successo con una donazione sul seguente Iban IT95J0538701436000047194562intestato a FONDAZIONE GIGI GHIROTTI GENOVA ETS" viene spiegato.

L’impresa di Gian Filippo e Fabrizio è sostenuta da SportAbility, il progetto di Stelle nello Sport dedicato allo sport che include.